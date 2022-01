Od tri hrvatske skijašice na sljemenskom Crvenom spustu, samo je Leona Popović ostala u konkurenciji za bodove, jer je Andrea Komšić ostala 31 stotinku od ulaska u drugu vožnju, a Zrinka Ljutić je nakon deset sekundi skijanja i prvog prolaznog vremena promašila vrata te je tako izgubila priliku boriti se za svoje prve bodove u Svjetskom kupu.

- Razočarana sam što je ovako završilo. Nisam se od početka uspjela uloviti u ritam staze. Čupalo me na sve strane i na ulazu u filter nisam ni znala što me snašlo. Našla sam se vani, mislim da me nešto izbacilo. Pogledat ću snimku pa ću probati shvatiti što je bilo. Žao mi je što nisam dalje došla, ali vjerujem da ću ovoj sezoni osvojiti prve bodove - rekla je 17-godišnja Zagrepčanka kojoj svi proriču sjajnu skijašku karijeru pa su sukladno tome i očekivanja velika.

- Nisam si stavljala nikakav pritisak. Jedini način za ulazak u drugu vožnju je da odskijam onako kako znam, bez pritiska, kao na treningu. Nažalost, to nisam uspjela danas. Bila sam spremna, dobro sam ušla u stazu, ali nisam se uspjela priviknuti na snijeg. Čini mi se da je bio malo agresivniji. No, i to je jedno novo iskustvo.

Prošle je godine sa zaostatkom od 4.17 sekundi bila 33. u prvoj vožnji. Ove godine je takav zaostatak bio dovoljan za plasman u drugu vožnju.

- Definitivno se moglo danas. Bilo je grbavo, bilo je već neravnina na početku, ali sam vjerovala da ako se dobro spustim i izdržim zadnji dio staze, da sam unutra - zaključila je Ljutić.

Komšić: Ovo je samopouzdanje za dalje

Njezino prošlogodišnje iskustvo imala je 25-godišnja Andrea Komšić. Kad je ušla u cilj držala je 31. mjesto, da bi na kraju završila kao 32., 31 stotinku udaljena od mjesta među 30 najboljih.

- Netko mora izvisiti. Nažalost, to sam bila ja. Najviše sam izgubila u tom prvom dijelu, na ulasku u stazu, jer nisam znala kako pristupiti tim nekim kanalima koji su bili samo na početku. Ja sam očito uzela malo drugačiji, krivi pristup. Poslije, kad sam shvatila da je to sporije, krenula sam, ali nažalost nije bilo dovoljno.

Bez obzira na propuštenu priliku, Andrea vjeruje da će se negdje i njoj isplatiti sav uloženi trud.

- Ovo je samopouzdanje za dalje, slijede nam Kranjska Gora i Flachau. Znam da se mogu boriti s tim curama, uvijek fali malo sreće. Glavno je izdržati stazu od prvog do zadnjeg zavoja. Koliko god tu sreća značila, jako je bitna koncentracija i odlučnost. Treba se sve poklopiti i treba se dobro odskijati.

Sljemenski Crveni spust se još jednom pokazao teškom zadaćom.

- Ova staza je zapravo najteža jer je najduža vremenski. I Levi je dugačak, ali imate dugu ravnicu, dugu strminu i cilj. Ovdje imate ravnicu, zavoj, strminu, ravnicu... Puno je zahtjevnija konfiguracijski. I da su uvjeti dobri bila bi i dalje najzahtjevnija staza -zaključila je Komšić.