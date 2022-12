Hrvatska stoji na putu najvećoj Messijevoj želji, da naslijedi Maradonu: Ponovimo Rusiju!

Možemo sporiti je li Leo Messi najbolji nogometaš u povijesti nogometa ili nije, ali ne bi se smjeli sporiti oko toga je li jedan od najboljih u povijesti, jer on to svakako je. I zbog toga je pitanje svih pitanja, i to ne samo za ljubitelje nogometa u Argentini nego i šire, za sve koji simpatiziraju "gaučose", pitanje hoće li Svjetsko prvenstvo u Kataru biti posljednje veliko natjecanje za Lea Messija, i što Argentina, naš idući protivnik u utorak od 20 sati na Lusailu, s njim u sastavu može napraviti na SP-u.

POGLEDAJTE VIDEO:

Rezultati pokazuju da Argentina nikad nije iskoristila Messijev potencijal do kraja, baš kao što ni Messi nikad nije iskoristio to što igra za jednu od najboljih reprezentacija svijeta. Dok je Messi bio u naponu snage, Argentina je bila preslaba da ga prati, a sada, kad je Argentina opet moćna i jaka, Messi je na zalazu karijere, i pitanje je koliko će još igrati...

Veliki trijumf Argentine s Messijem u sastavu trebao se dogoditi još 2014. godine na SP u Brazilu, na terenu najvećeg rivala. Messi je bio najbolji igrač turnira, ali u finalu su ipak bili bolji Nijemci, a to je srebro jedina svjetska medalja Argentine u zadnjih 30 godina. Nakon Brazila 2014. praktično su nestali sa scene, mučili su se nekim svojim unutarnjim problemima, a ni na SP u Rusiji nisu bili ni sjena nekad velike reprezentacije.

Foto: Carl Recine/REUTERS

Nakon loših izdanja u grupi i poraza od Hrvatske 3-0, u osmini finala izbacila ih je Francuska. Godinama su posrtali i na Copa Americi....

U nogometnom svijetu vodile su se žučljive rasprave treba li se Messi prilagoditi reprezentaciji ili suigrači njemu i njegovoj genijalnosti koja je Barceloni donosila velike uspjehe i praktično sve trofeje koji se mogu osvojiti. Mijenjali su se suigrači i izbornici, no Argentina je bila daleko od postolja i medalja, pa je i Messi, pritisnut kritikama da ne igra svim srcem za domovinu, razmišljao o oproštaju od 'Albicelestea'.

A onda je, nakon otkaza Jorgeu Sampaoliju, momčad privremeno, do pronalaska novog izbornika, povjerena njegovom pomoćniku Lionelu Scaloniju. I od tada su se stvari promijenile. Već 2019. bili su treći na "Copa Americi", lani su je osvojili,

Foto: Paul Childs/REUTERS

I što je najvažnije, Messi ponovno uživa igrati za Argentinu. I ne samo on, nego i ostatak momčadi, Otamendi, Romero, Paredes, De Paul, Di Maria, Martinez, Acuna, Dybala...

Sve im to ostavlja nadu da u Katru mogu otići do kraja. Bio bi to sjajan uspjeh za Argentince, ali i još ljepši kraj reprezentativne karijere za velikog Messija, da ode u povijest s trofejem koji su prije njega dizali Diego Maradona 1986. u Meksiku i Daniel Passarella 1978. godine na SP koje je održano u njihovom domu u Argentini.

Ali nadamo se da se to neće dogoditi. Neka se zadovolje trećim mjestom. I to je uspjeh.

Dvoboji s Argentinom

Prema podacima TM-a, Hrvatska i Argentina odigrali su pet međusobnih utakmica, od toga tri prijateljske. U ove dvije na velikim natjecanjima omjer nam je 1-1.

Hrvatska ima dvije pobjede, kao i Argentina, jedan je dvoboj završio neodlučenim ishodom (0-0). I to prvi.

Igralo se u Zagrebu 4. lipnja 1994. godine pred, piše HNS, 40.000 ljudi.

Hrvatska je igrala u sastavu: Ladić, Turković, Jarni, Štimac, Jerkan, Bilić, Asanović, Prosinečki, Šuker, Boban, Jurčević. S klupe su ušli Andrijašević, Mornar, Mladenović i Cvitanović.

POGLEDAJTE VIDEO:

Idući dvoboj bio je na SP-u u Francuskoj 1998. godine. Poraženi smo, ali nije nam to teško palo jer smo već bili u osmini finala. Pineda je zabio jedini gol za minimalnu pobjedu Argentine.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Hrvatska je igrala u sastavu: Ladić, Bilić, Stanić, Jarni, D. Šimić, Soldo, Marić, Boban, Asanović, Prosinečki, Šuker. U igru su ušli Štimac i Vlaović.

Na idući susret trebalo je čekati osam godina. U utakmici koja se igrala u Baselu pobijedili smo 3-2. Za nas su zabili Klasnić, Srna i Dario Šimić, za Argentince Tevez i Messi.

Foto: strukisa

Foto: strukisa

Igrali smo u sastavu: Pletikosa, Šimić, Tomas, Tudor, Srna, Modrić, Kovač, Babić, Kranjčar, Pršo, Klasnić. Igrali su još Tokić, Olić, J. Leko, I. Leko, Buljat i Petrić.

I Idući susret bio je prijateljski, igralo se na Boleyn Groundu u Londonu 2014. godine. Argentina je slavila 2-1 golovima Messija i Ansaldija, za Hrvatsku je zabio Anas Sharbini.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Ovo je bio naš sastav: Kalinić (od 89' Vargić), Vrsaljko, Jedvaj, Lešković (od 84' Mitrović), Leovac, Antolić, Badelj, Milić (od 71' Tomečak), Kovačić (od 46' Halilović), Sharbini (od 65' Jajalo), Čop (od 84' Rog)

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

I onda najdraži susret, onaj sa SP-a u Rusiji 2018. godine. Isprašili smo ih 3-0 golovima Rebića, Modrića i Rakitića...

Foto: Elmar Kremser/SVEN SIMON

Foto: CEZARO DE LUCA/DPA

2018. Subašić, Strinić, Vida, Lovren, Vrsaljko, Brozović, Rakitić, Perišić (82' Kovačić), Modrić, Rebić (57' Kramarić), Mandžukić (90+3' Ćorluka).

Foto: David Klein

Najčitaniji članci