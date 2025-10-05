Obavijesti

Sport

Komentari 0
WTA 1000

Hrvatska tenisačica ostvarila je veliki uspjeh u Wuhanu: Slavila nakon preokreta protiv Arango!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska tenisačica ostvarila je veliki uspjeh u Wuhanu: Slavila nakon preokreta protiv Arango!
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Hrvatici i Kolumbijski bio je to drugi međusobni susret, a iako je Arango bolje ušla u meč, naša Antonia Ružić preokretom se plasirala u glavni ždrijeb turnira u Wuhanu

Hrvatska tenisačica, 22-godišnja Antonia Ružić (WTA - 80) u nedjelju je u drugom kolu kvalifikacija na WTA 1000 turniru u kineskom Wuhanu pobijedila 50. igračicu svijeta Kolumbijku Emilianu Arango sa 7-6 (4), 6-4, te se je plasirala u glavni ždrijeb turnira.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Donna Vekić zablistala na najavi svog turnira u Osijeku 00:52
Donna Vekić zablistala na najavi svog turnira u Osijeku | Video: 24sata/Davor Javorović/Sanjin Strukić/Pixsell

Kolumbijska tenisačica bolje je krenula u meč, napravila je dva breaka i povela je 5-2. Arango je na svom servisu mogla zaključiti prvi set, ali je Ružić uspjela napraviti preokret. Nanizala je četiri gema i kod vodstva 6-5 imala je set-loptu. Nije ju iskoristila, pa je odluka pala u tie-breaku. Hrvatska tenisačica drugu priliku, koja joj se ukazala u tie-breaku, nije propustila i dobila je prvi set. 

Ružić je drugi set započela breakom, ali je tu prednost izgubila u četvrtom gemu. U sljedeća tri gema niti jedna tenisačica nije uspjela zadržati svoj servis, no treći break hrvatske tenisačice u drugom setu pokazao se odlučujućim i Ružić je mogla slaviti nakon 2 sata i 5 minuta igre. 

Bio je to njihov drugi međusobni dvoboj, Ružić je slavila i na challengeru u Barranquilli u kolovozu prošle godine. 

Ove godine Antonia Ružić je najbolji rezultat ostvarila u kolovozu kada je igrala četvrtfinale WTA 500 turnira u meksičkom Monterreyju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice
POGLEDAJTE GALERIJU

Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice

Nogomet i moda često idu ruku pod ruku, a dokaz tome su i domaće bivše i sadašnje sportske djelatnice zadužene za odnose s javnošću
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
FOTO Kad Kolinda navija: Pila je pivo, klečala pred TV-om, ušla u svlačionicu i pokisnula kao miš
VATRENA CRO-LINDA

FOTO Kad Kolinda navija: Pila je pivo, klečala pred TV-om, ušla u svlačionicu i pokisnula kao miš

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora doputovala je u Pariz uoči Olimpijskih igara i fotkala se s Emmanuelom Macronom. Prisjetili smo se njenih navijačkih izdanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025