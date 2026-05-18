Hrvatska tenisačica vratila se iz mirovine, zaigrala i na Roland Garrosu. Evo koliko je zaradila

Hrvatska tenisačica Tereza Mrdeža (35) možda je odavno završila s profesionalnom karijerom, ali si je manevrom i uz dva nova meča ove godine u kvalifikacijama Grand Slama osigurala zaradu za kakvu prosječni Hrvat mora raditi više od dvije godine.

Naime, Porečanka je aktivno nastupala na turnirima do ožujka 2022., potom je imala još izlet na turnir u Monastiru u Tunisu u siječnju 2023., a u međuvremenu je postala majka i pokrenula vlastitu tenisku akademiju. Iskoristila je mogućnost zaštićenog renkinga i kao zamjena upala u kvalifikacije Australian Opena, gdje je na startu izgubila 6-0, 6-3 od 18-godišnje Srpkinje Teodore Kostović.

- Riskirala sam, kupila kartu nekoliko dana ranije i upala u turnir zahvaljujući otkazima. Prvi put u karijeri imala sam sreće kad sam karijeru završila - kazala je početkom godine.

ITF Zagreb Ladies Open, finalni meč Ana Konjuh i Tereza Mrdeža | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Za taj pothvat nagradili su je s 40.500 australskih dolara, odnosno nešto više od 23.000 eura. Ovaj je ponedjeljak nastupila i u Parizu, na startu kvalifikacija Roland Garrosa, gdje ju je kao igračicu bez plasmana na WTA ljestvici s terena ispratila Belgijka Sofia Costoulas, 144. na svijetu, rezultatom 6-2, 6-0.

Francuzi će je za nastup u kvalifikacijama za jedini zemljani Grand Slam nagraditi s 24.000 eura pa će joj se ovaj izlet višestruko isplatiti. U cijeloj je karijeri, koja je počela još 2007., zaradila oko 600.000 američkih dolara. Samo je jednom igrala na glavnom turniru Grand Slama, na US Openu 2015., kad pamti i najbolji renking, 150. mjesto. Osvojila je osam ITF turnira.