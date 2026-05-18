Obavijesti

Sport

Komentari 1
FINA SVOTA

Hrvatska tenisačica vratila se iz mirovine, zaigrala i na Roland Garrosu. Evo koliko je zaradila

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Hrvatska tenisačica vratila se iz mirovine, zaigrala i na Roland Garrosu. Evo koliko je zaradila
ITF Zagreb Ladies Open, finalni meč Ana Konjuh i Tereza Mrdeža | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Tereza Mrdeža iznenadila sve i zaradila pravo bogatstvo u kvalifikacijama Grand Slamova. Nakon majčinstva i otvaranja akademije, ušla u turnire i zgrnula desetke tisuća eura

Admiral

Hrvatska tenisačica Tereza Mrdeža (35) možda je odavno završila s profesionalnom karijerom, ali si je manevrom i uz dva nova meča ove godine u kvalifikacijama Grand Slama osigurala zaradu za kakvu prosječni Hrvat mora raditi više od dvije godine.

Naime, Porečanka je aktivno nastupala na turnirima do ožujka 2022., potom je imala još izlet na turnir u Monastiru u Tunisu u siječnju 2023., a u međuvremenu je postala majka i pokrenula vlastitu tenisku akademiju. Iskoristila je mogućnost zaštićenog renkinga i kao zamjena upala u kvalifikacije Australian Opena, gdje je na startu izgubila 6-0, 6-3 od 18-godišnje Srpkinje Teodore Kostović.

- Riskirala sam, kupila kartu nekoliko dana ranije i upala u turnir zahvaljujući otkazima. Prvi put u karijeri imala sam sreće kad sam karijeru završila - kazala je početkom godine.

ITF Zagreb Ladies Open, finalni meč Ana Konjuh i Tereza Mrdeža
ITF Zagreb Ladies Open, finalni meč Ana Konjuh i Tereza Mrdeža | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Za taj pothvat nagradili su je s 40.500 australskih dolara, odnosno nešto više od 23.000 eura. Ovaj je ponedjeljak nastupila i u Parizu, na startu kvalifikacija Roland Garrosa, gdje ju je kao igračicu bez plasmana na WTA ljestvici s terena ispratila Belgijka Sofia Costoulas, 144. na svijetu, rezultatom 6-2, 6-0.

Francuzi će je za nastup u kvalifikacijama za jedini zemljani Grand Slam nagraditi s 24.000 eura pa će joj se ovaj izlet višestruko isplatiti. U cijeloj je karijeri, koja je počela još 2007., zaradila oko 600.000 američkih dolara. Samo je jednom igrala na glavnom turniru Grand Slama, na US Openu 2015., kad pamti i najbolji renking, 150. mjesto. Osvojila je osam ITF turnira.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
VIDEO Vaha krenuo na huligane u posljednjoj utakmici karijere: Preživio sam i rat, ovo je ništa!
ŠOKANTNE SCENE

VIDEO Vaha krenuo na huligane u posljednjoj utakmici karijere: Preživio sam i rat, ovo je ništa!

Oproštaj Vahida Halilhodžića pretvorio se u kaos! Navijači prekinuli utakmicu, Vaha u suzama pokušao smiriti situaciju, no sve je otišlo u nepovrat
Hajduk je nositelj u pretkolu EL: Ovo su mogući protivnici 'bilih'
EVO ŠTO IH ČEKA

Hajduk je nositelj u pretkolu EL: Ovo su mogući protivnici 'bilih'

Hajduk Split postao nositelj u kvalifikacijama za Europa ligu! Craiova pomogla pobjedom nad Clujem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026