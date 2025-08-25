Hrvatska tvrtka postala glavni sponzor talijanskog prvoligaša

Hrvatska fintech kompanija Aircash postala je glavni sponzor talijanskog prvoligaša Hellas Verone za sezonu 2025./26. Logotip domaće platforme za digitalna plaćanja nalazit će se na prednjoj strani dresova prve momčadi žuto-plavih tijekom njihove sedme uzastopne sezone u Seriji A. Ovaj potez predstavlja marketinški i strateški ulazak Aircasha na talijansko tržište, čime je postao prva hrvatska tvrtka koja je preuzela ulogu glavnog sponzora u jednom od klubova iz pet najjačih europskih nogometnih liga.

Strateški ulazak na talijansko tržište

Partnerstvo s Hellas Veronom za Aircash je dio šire strategije širenja poslovanja u Italiji. S više od milijun aktivnih korisnika i 250.000 prodajnih mjesta, tvrtka je prisutna u srednjoj i jugoistočnoj Europi, a sada financijske usluge namjerava ponuditi i talijanskim korisnicima. Hrvoje Ćosić, izvršni direktor Aircasha, objasnio je suradnju:

- Ponosni smo na partnerstvo s Hellas Veronom, klubom koji predstavlja dušu grada bogatog kulturom, poviješću i strašću prema nogometu. Ova suradnja označava naš prvi veliki korak u Italiji u trenutku kada širimo svoje usluge. No naša suradnja s Veronom nije samo sponzorstvo: ona je most između povijesnog kluba, ikoničnog grada, nacije ponosne na svoj nogomet i budućnosti digitalnih plaćanja, gdje se tradicija i inovacija spajaju kako bi izgradile trajne veze diljem Italije.

Zagreb: Hrvoje Ćosić, osnivač Aircasha | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na konferenciji za medije, uz Ćosića i izvršnog predsjednika kluba Itala Zanzija, prisustvovao je i hrvatski nogometaš Domagoj Bradarić.

Spoj stogodišnje tradicije i digitalne budućnosti

Hellas Verona, klub osnovan 1903., jedan je od dugogodišnjih sudionika talijanskog nogometa. Najveći uspjeh u povijesti ostvario je u sezoni 1984/85., kada je, predvođen trenerom Osvaldom Bagnolijem, osvojio "scudetto". Kao jedini klub iz grada koji nije glavni grad regije s naslovom prvaka Serie A, Verona ima dugu tradiciju i bazu veću od 600.000 navijača, poznatih kao Scaligeri.

Aircash je osnovan 2015. i jedna je od brže rastućih tehnoloških tvrtki u srednjoj Europi, što potvrđuje i Deloitteovo priznanje koje ga je svrstalo visoko na ljestvicu s rastom prihoda od gotovo 6000 posto. Italo Zanzi, izvršni predsjednik Hellas Verone, istaknuo je sinergiju dvaju brendova:

- Ova suradnja predstavlja značajan korak za naš klub. Udružujemo snage s dinamičnom i inovativnom tvrtkom koja dijeli naše vrijednosti strasti, identiteta i vizije za budućnost. Zajedno želimo izgraditi putovanje koje spaja sportsku tradiciju s tehnološkom inovacijom, u službi naših navijača i grada Verone.

Inovacije za navijače i globalne ambicije

Aircash planira iskoristiti ovo partnerstvo kako bi navijačima ponudio nove digitalne usluge. Njihova tehnologija omogućuje plaćanje ulaznica, hrane i pića na stadionu te drugih usluga, čime se uvode digitalne opcije na dan utakmice. Kako je Ćosić naglasio, DNK tvrtke je fintech: spoj financija, tehnologije i inovacije s ciljem osluškivanja potreba korisnika.

Partnerstvo s Hellas Veronom poslovni je dogovor koji spaja hrvatsku tehnološku tvrtku s talijanskim nogometnim klubom. Za Aircash je to prilika za ulazak na jedno od većih europskih tržišta, dok za Hellas Veronu predstavlja suradnju s tehnološkom tvrtkom koja može doprinijeti modernizaciji usluga za navijače.