Hrvatski Aircash ulazi na talijansko tržište kao glavni sponzor Hellas Verone! Njihov logotip će krasiti dresove poznatog kluba
Hrvatska tvrtka postala glavni sponzor talijanskog prvoligaša
Hrvatska fintech kompanija Aircash postala je glavni sponzor talijanskog prvoligaša Hellas Verone za sezonu 2025./26. Logotip domaće platforme za digitalna plaćanja nalazit će se na prednjoj strani dresova prve momčadi žuto-plavih tijekom njihove sedme uzastopne sezone u Seriji A. Ovaj potez predstavlja marketinški i strateški ulazak Aircasha na talijansko tržište, čime je postao prva hrvatska tvrtka koja je preuzela ulogu glavnog sponzora u jednom od klubova iz pet najjačih europskih nogometnih liga.
Strateški ulazak na talijansko tržište
Partnerstvo s Hellas Veronom za Aircash je dio šire strategije širenja poslovanja u Italiji. S više od milijun aktivnih korisnika i 250.000 prodajnih mjesta, tvrtka je prisutna u srednjoj i jugoistočnoj Europi, a sada financijske usluge namjerava ponuditi i talijanskim korisnicima. Hrvoje Ćosić, izvršni direktor Aircasha, objasnio je suradnju:
- Ponosni smo na partnerstvo s Hellas Veronom, klubom koji predstavlja dušu grada bogatog kulturom, poviješću i strašću prema nogometu. Ova suradnja označava naš prvi veliki korak u Italiji u trenutku kada širimo svoje usluge. No naša suradnja s Veronom nije samo sponzorstvo: ona je most između povijesnog kluba, ikoničnog grada, nacije ponosne na svoj nogomet i budućnosti digitalnih plaćanja, gdje se tradicija i inovacija spajaju kako bi izgradile trajne veze diljem Italije.
Na konferenciji za medije, uz Ćosića i izvršnog predsjednika kluba Itala Zanzija, prisustvovao je i hrvatski nogometaš Domagoj Bradarić.
Spoj stogodišnje tradicije i digitalne budućnosti
Hellas Verona, klub osnovan 1903., jedan je od dugogodišnjih sudionika talijanskog nogometa. Najveći uspjeh u povijesti ostvario je u sezoni 1984/85., kada je, predvođen trenerom Osvaldom Bagnolijem, osvojio "scudetto". Kao jedini klub iz grada koji nije glavni grad regije s naslovom prvaka Serie A, Verona ima dugu tradiciju i bazu veću od 600.000 navijača, poznatih kao Scaligeri.
Aircash je osnovan 2015. i jedna je od brže rastućih tehnoloških tvrtki u srednjoj Europi, što potvrđuje i Deloitteovo priznanje koje ga je svrstalo visoko na ljestvicu s rastom prihoda od gotovo 6000 posto. Italo Zanzi, izvršni predsjednik Hellas Verone, istaknuo je sinergiju dvaju brendova:
- Ova suradnja predstavlja značajan korak za naš klub. Udružujemo snage s dinamičnom i inovativnom tvrtkom koja dijeli naše vrijednosti strasti, identiteta i vizije za budućnost. Zajedno želimo izgraditi putovanje koje spaja sportsku tradiciju s tehnološkom inovacijom, u službi naših navijača i grada Verone.
Inovacije za navijače i globalne ambicije
Aircash planira iskoristiti ovo partnerstvo kako bi navijačima ponudio nove digitalne usluge. Njihova tehnologija omogućuje plaćanje ulaznica, hrane i pića na stadionu te drugih usluga, čime se uvode digitalne opcije na dan utakmice. Kako je Ćosić naglasio, DNK tvrtke je fintech: spoj financija, tehnologije i inovacije s ciljem osluškivanja potreba korisnika.
Partnerstvo s Hellas Veronom poslovni je dogovor koji spaja hrvatsku tehnološku tvrtku s talijanskim nogometnim klubom. Za Aircash je to prilika za ulazak na jedno od većih europskih tržišta, dok za Hellas Veronu predstavlja suradnju s tehnološkom tvrtkom koja može doprinijeti modernizaciji usluga za navijače.
