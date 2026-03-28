Obavijesti

Sport

Komentari 0
KVALIFIKACIJE ZA EURO

Hrvatska U-19 dobila Norvešku!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska U-19 dobila Norvešku!
Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska je prije tri dana slavila protiv Švicarske 4-1, a izabranici Siniše Oreščanina vodeća su momčad skupine i u trećem kolu igraju protiv Francuske

Hrvatska nogometna U-19 reprezentacija pobijedila je vršnjake iz Norveške 1-0 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Radi se o drugoj od tri utakmice elitnog kola kvalifikacija.

Jedini gol na utakmici zabio je Ivan Barić u 20. minuti, a do kraja utakmice se rezultat nije mijenjao. Hrvatska je imala više udaraca (17-9), kornera (6-4) i nešto bolji posjed lopte (51% - 49%) u odnosu na Norvežane. 

Hrvatska je prije tri dana slavila protiv Švicarske 4-1, a izabranici Siniše Oreščanina vodeća su momčad skupine i u trećem kolu igraju protiv Francuske. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026