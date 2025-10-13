Hrvatska u žestokoj borbi za mjesto u prvom šeširu: Evo za koga danas moramo navijati

Slavljenička je atmosfera bila u Varaždinu u nedjelju navečer. Takvo što ne pamtimo otkako je neovisne Hrvatske, naši reprezentativci su dva kola prije kraja, gotovo pa sigurno jer se mora dogoditi čudo, osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine igrati u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Pokretanje videa... 01:17 Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Video: 24sata/Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell

Farski Otoci napravili su nam uslugu pobijedivši Češku, a mi smo svladali Gibraltar (3-0) za odlazak na plus tri u odnosu na Čehe uz utakmicu manje, dva kola prije kraja kvalifikacija. Gol-razlika je ta koja odlučuje ako su reprezentacije bodovno izjednačene, a u tome segmentu smo osjetno bolji. Česi su na 12:8, mi na 20:1, pa će našim glavnim konkurentima za prvo mjesto u skupini trebati porazi Hrvatske od Farskih Otoka i Crno Gore te njihova pobjeda protiv Gibraltara od 15-ak razlike. A takav scenarij je, složit ćete se, svjetsko čudo.

Onaj glavni cilj je apsolviran, a sada kreću kalkulacije oko toga u kojoj jakosnoj skupini će biti naša reprezentacija. Naravno, želja svih je prva jakosna skupina koja donosi lakše protivnike u grupnoj fazi.

Podsjetimo, 12 je nositelja, domaćini Kanada, SAD i Meksiko popunili su tri mjesta, a preostalih devet pripast će devet najbolje rangiranih reprezentacija na Fifinoj ljestvici. Hrvatska je do remija u Pragu držala devetu poziciju koja nas je vodila u birano društvo, ali izgubili smo bodove i pali na deseto mjesto ljestvice. I više ne ovisimo sami o sebi.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Vatreni imaju 1710 bodova, pobjeda protiv Gibraltara donijela im je tek 0.8 bodova, a na devetom mjestu je Italija s dva boda više, koja večeras u kvalifikacijama igra protiv Izraela, no oni nas ne trebaju brinuti. Uvjet za mjesto u prvoj jakosnoj skupini je izravan plasman na Mundijal, a momčad Gennara Gattusa je u gotovo bezizlaznoj situaciji. Norvežani imaju za 19 golova bolju gol-razliku i u studenom, ako pobijede Estoniju, praktički će osigurati SP, bez obzira na ishod posljednjeg kola protiv Italije.

Naši glavni konkurenti su Njemačka (1707.90 bodova) i Maroko (1707.84). Marokanci su osigurali Svjetsko prvenstvo, u utorak igraju protiv Konga posljednju utakmicu u kvalifikacijama pa im preostaje u studenom 'bildati' bodove protiv jakih suparnika u prijateljskim utakmicama. S druge strane, Nijemci večeras (20.45) gostuju kod Sjeverne Irske i pobjedom nas mogu preskočiti na Fifinoj ljestvici. No, nešto će se pitati i njihovog protivnika koji je prije nekoliko dana pobijedio Slovačku pa tako tri reprezentacije nakon tri kola imaju po šest bodova i do posljednjeg kola će se voditi neizvjesna bitka za prvo mjesto. A mi se nadamo da će nam već večeras Sjeverna Irska napraviti uslugu...