Obavijesti

Sport

Komentari 2
KOMENTAR PLUS+

Hrvatska zamalo kreirala čudo, ali Španjolci su se ipak - spasili! Sad po broncu i dan za povijest

Piše Iz Ljubljane: Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Hrvatska zamalo kreirala čudo, ali Španjolci su se ipak - spasili! Sad po broncu i dan za povijest
Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

HRVATSKA - ŠPANJOLSKA 1-2 Izabranici Marinka Mavrovića su jednoj od najdominantnijih sportskih sila današnjice napravili velike probleme. Ako tako zaigraju i u subotu, slavit će se povijesna medalja...

Admiral

Hrvatski san za plasman u finale Europskog prvenstva u futsalu trajao je, doslovno, do zadnje sekunde. Španjolska je već, krajem prvog dijela povela 2-0, opravdala status najbolje europske reprezentacije u povijesti ovog sporta. Ali, Hrvatska je odradila sjajno drugo poluvrijeme, bila opasna, prijetila, vjerojatno i zaslužila više. Da, Španjolska je očekivano dominirala, ali opasni su bili Lima, Mataja, Čekol... 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Španjolska 1-2: Baš šteta, ali glavu gore! Futsalaši će se boriti za brončanu medalju
POBJEDA ŠPANJOLSKE

Hrvatska - Španjolska 1-2: Baš šteta, ali glavu gore! Futsalaši će se boriti za brončanu medalju

Hrvatska je izgubila u polufinalu od Španjolske. Jako dobro igrali su naši, pogotovo u drugom dijelu, ali nije bilo sreće na kraju. Hrvatsku čeka borba za povijesnu medalju na Euru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026