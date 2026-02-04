HRVATSKA - ŠPANJOLSKA 1-2 Izabranici Marinka Mavrovića su jednoj od najdominantnijih sportskih sila današnjice napravili velike probleme. Ako tako zaigraju i u subotu, slavit će se povijesna medalja...
Hrvatska zamalo kreirala čudo, ali Španjolci su se ipak - spasili! Sad po broncu i dan za povijest
Hrvatski san za plasman u finale Europskog prvenstva u futsalu trajao je, doslovno, do zadnje sekunde. Španjolska je već, krajem prvog dijela povela 2-0, opravdala status najbolje europske reprezentacije u povijesti ovog sporta. Ali, Hrvatska je odradila sjajno drugo poluvrijeme, bila opasna, prijetila, vjerojatno i zaslužila više. Da, Španjolska je očekivano dominirala, ali opasni su bili Lima, Mataja, Čekol...
