Hrvatska završila nastup s pet poraza na Europskom prvenstvu

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija svoj je nastup u skupini B na ovogodišnjem Europskom prvenstvu okončala s pet poraza u isto toliko nastupa, u susretu posljednjeg 5. kola u Torinu očekivano je bolja bila reprezentacija domaćina Italije sa 3-0 (25-23, 25-19, 25-17).

U dvoboju koji nije imao rezultatskog značaja, jer Italija je i prije njega osigurala prvo mjesto u skupini dok Hrvatska nije mogla do prolaza, hrvatske su odbojkašice punih set i pol bile ravnopravne. No, prvi su set izgubile sa 25-23 da bi u nastavku do izražaja stigla veća širina kadra kod Italije.

Andrea Mihaljević je sa 13 poena bila najučinkovitija kod Hrvatske, dok je Loveth Omoruyi sa 15 poena predvodila Italiju.