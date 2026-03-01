Obavijesti

RUMUNJKE SU BILE PREJAKE

Hrvatske hokejašice ostale bez medalje i plasmana u viši rang

Zagreb: Susret Hrvatske i Rumunjske na Svjetskom prvenstvu u hokeju za žene divizije III | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Rumunjska je povela nakon tri minute golom Orsolyje Feher, a do kraja trećine golove su zabile Anna Vitos te Ana Voicu. Hrvatska nije uspjela smanjiti zaostatak u nastavku

Hrvatska ženska hokejaška reprezentacija poražena je od Rumunjske na Svjetskom prvenstvu. Rumunjke su bile prejake i na kraju slavile sa 5-2 u posljednjem kolu Svjetskog prvenstva IIIA divizije za žene. Naše hokejašice tako su nažalost ostale bez pobjede koja bi im donijela plasman u viši rang lige. 

Rumunjska je povela nakon tri minute golom Orsolyje Feher, a do kraja trećine golove su zabile Anna Vitos te Ana Voicu. Hrvatska nije uspjela smanjiti zaostatak u nastavku. U drugoj trećini gošće su povećale vodstvo na 4-0 golom iskusne Timee Csizszer. 

Hrvatskoj reprezentaciji tako je trebalo preokret u posljednjoj trećini kako bi prvi put nakon 2023. godine izborili plasman u viši rang svjetskog hokeja. U osmoj minuti Hrvatice su uspjele zabiti gol, a to je učinila legendarna Diana Stolar koja je sinonim za ženski hokej u Hrvatskoj. Stolar je u osmoj minuti zabila u igri s igračicom više. Hrvatska je ekspresno smanjila na 4:2, a gol je zabila Petra Soldić, 16-godišnjakinja koja oduševljava na ovom Svjetskom prvenstvu IIIA divizije. Za konačnih 5-2 zabila je Zlate Eva i Rumunjska je osvojila SP IIIA. Hrvatska je turnir završila na četvrtom mjestu i ostala bez medalje.

