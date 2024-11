Hrvatske košarkašice slavile u Austriji, Cvitković ubacila 7 trica

Hrvatske košarkašice ostvarile su drugu pobjedu u skupini A kvalifikacija za EuroBasket 2025., svladavši u Beču reprezentaciju Austrije 91-80 (21-23, 27-18, 18-21, 25-18).

Sjajnu je utakmicu odigrala 30-godišnja Andrijana Cvitković postigavši 26 koševa, a pogodila je sedam trica iz 11 pokušaja te imala i sedam skokova. Hrvatske košarkašice su ukupno pogodile 17 trica iz 32 pokušaja, što je bila i osnovna prevaga u ovoj utakmici.

Iva Slonjšak i Karla Erjavec su pogodile po četiri trice iz šest pokušaja. Slonjšak je završila dvoboj sa 20 koševa, a Erjavec sa 17. Matea Tadić je ubacila 13 poena, a Ana-Marija Begić je uz 10 koševa imala i 11 skokova. Kod Austrijanki su po 15 poena ubacile Sarah Sagerer i Alexia Allesch. Hrvatska je nakon tri kola na učinku 2-1. Španjolska ima 2-0, Nizozemska 1-1, a zadnja je Austrija sa 0-3.

Izabranice Stipe Bralića gotovo cijelu utakmicu su provele u vodstvu, ali ono u prvom poluvremenu nijednom nije prešlo u dvoznamenkastu prednost. Hrvatska je prvi put do osjetnijeg vodstva došla nakon trice Ive Slonjšak za +12 (53-41) u 22. minuti.

Kad je u 24. minuti Matea Tadić pogodila tricu za +16 (60-44), činilo se da su hrvatske košarkašice uspjele slomiti otpor Austrijanki koje su u prva dva kola doživjele dva uvjerljiva poraza od Španjolske i Nizozemske.

No, Austrijanke su do zadnje minute treće četvrtine uspjele svesti svoj zaostatak na samo jedan poen (63-62). No, onda je opet na scenu stupila Andrijana Cvitković. Prvo je na kraju treće četvrtine iznudila osobnu pogrešku na šutu za tricu i realizirala sva tri slobodna bacanja, a potom je u prvom napadu u zadnjoj četvrtini pogodila svoju sedmu tricu za +7 (69-62). Na nju se nadovezala Karla Erjavec sa šest uzastopnih poena pa je Hrvatska u 33. minuti došla na +13 (75-62).

Austrijanke su uspjele u 40. minuti doći na šest koševa zaostatka (86-80), ali je Mihaela Lazić pogodila dva bacanja, a Erjavec pogodila tricu za konačnih +11 (91-80). Hrvatska će za tri dana gostovati u Castellonu, gdje će pokušati iznenaditi glavnog favorita za prvo mjesto u skupini, reprezentaciju Španjolske. Na EuroBasket će se plasirati osam prvoplasiranih reprezentacija iz kvalifikacijskih skupina te još četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije.