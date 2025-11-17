Hrvatske navijače u Crnoj Gori napale su Delije? 'Takvih incidenata ima i kod nas...'

Hrvatska večeras u Podgorici igra protiv Crne Gore u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a neugodnu situaciju doživjela je skupina naših navijača kod Cetinja. Huligani su šipkama napali kombi splitskih registracija, razbili su staklo i retrovizore, a srećom, ozlijeđenih nije bilo.

Uspjeli su pobjeći napadačima i stići do policije kojoj su sve prijavili. Nisu htjeli pred kamere, ali jedan od navijača je za Radio Cetinje prokomentirao:

Foto: Antena M

- Ne osuđujemo Crnogorce kao narod, napali su nas s kapuljačama na glavama. Takvih incidenata ima i kod nas - rekao je jedan od navijača koji je, zajedno s ostatkom skupine, Cetinje napustio u nedjelju oko 23 sata.

U policijskoj postaji posjetio ih je gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković, koji im je ponudio pomoć i oštro osudio incident.

- Oni koji čine sve da naruše prijateljske odnose s Hrvatskom i građanima Hrvatske neće uspjeti u toj namjeri, što god učinili. Cetinje je otvoreni grad za svakog dobronamjernika, a na državnoj vlasti je da hitno zaustavi spiralu mržnje koja se proizvodi kako bi i Cetinje i Crna Gora prikazale suprotnim od onoga što jesmo - izjavio je Đurašković.

Na stranici Hooligans.cz osvanula je objava u kojoj piše kako su napadači Delije iz Crne Gore, odnosno pripadnici navijačke skupine Crvene zvezde. Također, piše i kako su hrvatskim navijačima ukrali dva transparenta. Ove informacije još nisu potvrđene od strane policije.