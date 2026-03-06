Obavijesti

Sport

Komentari 0
SRETNO, HRVATSKA

Hrvatske nogometašice protiv Kosova nastavljaju kvalifikacije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatske nogometašice protiv Kosova nastavljaju kvalifikacije
1
Susret Hrvatske i Norveške u dodatnim kvalifikacijama za ulazak u A Ligu nacija | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u subotu u Karlovcu dočekuje Kosovo u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a pobjeda bi ih zadržala u borbi za prolaz

Admiral

Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u subotu nastavlja kvalifikacijski ciklus za svjetsko prvenstvo utakmicom protiv reprezentacije Kosova. Susret će se igrati na stadionu Branko Čavlović-Čavlek u Karlovcu s početkom u 17 sati. Hrvatske reprezentativke u utakmicu ulaze s dobrim ozračjem u svlačionici i velikom željom za osvajanjem važnih bodova pred domaćom publikom.

Kapetanica hrvatske reprezentacije Doris Bačić istaknula je kako je atmosfera u momčadi vrlo dobra te da se reprezentacija za dvoboj protiv Kosova priprema maksimalno ozbiljno.

VATRENA ALISHA LEHMANN FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'
FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'

- Atmosfera, pogotovo nakon Bugarske, jako je dobra. Mislim da smo u prvoj utakmici pokazali koliko možemo, iako rezultat nije bio ogledalo toga. Mislim da smo zaslužili više. Atmosfera je odlična i za Kosovo se pripremamo kao da je finalna utakmica. Znamo da neće biti lako i da su agresivna ekipa, već smo igrali s njima par puta, ali vjerujemo u sebe i pozitivan rezultat - rekla je Bačić.

Kapetanica je ujedno pozvala i navijače da podrže reprezentaciju u Karlovcu:

- Pozivam i sve Karlovčane da dođu i podrže nas, a bilo bi lijepo, s obzirom na to da će biti dosta djevojčica i škola nogometa, da dođu u što većem broju, a nadam se da ćemo tako i mi onda moći donijeti pobjedu. -

Hrvatska je u skupini treća s devet bodova, dok je Kosovo zadnji bez bodova. Prvi je Wales s 14 bodova, a druga je Ukrajina s 11 bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
DOZNAJEMO Rakitić odustao od oproštajke u Splitu! Odsad će u Hajduku raditi samo volonterski
LEGENDA 'VATRENIH' PRELOMILA

DOZNAJEMO Rakitić odustao od oproštajke u Splitu! Odsad će u Hajduku raditi samo volonterski

Rakitić odgodio oproštajnu utakmicu, ali odlučio raditi volonterski u Hajduku! Svoj angažman poklanja klubu iz ljubavi, a ne interesa
FOTO Kraj ljubavi? Dončićeva draga izbrisala zajedničke fotke
ŠTO SE DOGAĐA?!

FOTO Kraj ljubavi? Dončićeva draga izbrisala zajedničke fotke

Veza košarkaša Luke Dončića i Anamarije Goltes došla do kraja? Ona je obrisala sve slike s društvenih mreža, uključujući i one sa zaruka. Još se nitko službeno nije oglasio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026