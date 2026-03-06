Hrvatske nogometašice protiv Kosova nastavljaju kvalifikacije

Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u subotu nastavlja kvalifikacijski ciklus za svjetsko prvenstvo utakmicom protiv reprezentacije Kosova. Susret će se igrati na stadionu Branko Čavlović-Čavlek u Karlovcu s početkom u 17 sati. Hrvatske reprezentativke u utakmicu ulaze s dobrim ozračjem u svlačionici i velikom željom za osvajanjem važnih bodova pred domaćom publikom.

Kapetanica hrvatske reprezentacije Doris Bačić istaknula je kako je atmosfera u momčadi vrlo dobra te da se reprezentacija za dvoboj protiv Kosova priprema maksimalno ozbiljno.

- Atmosfera, pogotovo nakon Bugarske, jako je dobra. Mislim da smo u prvoj utakmici pokazali koliko možemo, iako rezultat nije bio ogledalo toga. Mislim da smo zaslužili više. Atmosfera je odlična i za Kosovo se pripremamo kao da je finalna utakmica. Znamo da neće biti lako i da su agresivna ekipa, već smo igrali s njima par puta, ali vjerujemo u sebe i pozitivan rezultat - rekla je Bačić.

Kapetanica je ujedno pozvala i navijače da podrže reprezentaciju u Karlovcu:

- Pozivam i sve Karlovčane da dođu i podrže nas, a bilo bi lijepo, s obzirom na to da će biti dosta djevojčica i škola nogometa, da dođu u što većem broju, a nadam se da ćemo tako i mi onda moći donijeti pobjedu. -

Hrvatska je u skupini treća s devet bodova, dok je Kosovo zadnji bez bodova. Prvi je Wales s 14 bodova, a druga je Ukrajina s 11 bodova.