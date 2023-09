Hrvatske nogometašice slavile u prvom nastupu u Ligi nacija!

Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u svom je prvom nastupu u Ligi nacija u susretu skupine 2 Lige B u Varaždinu svladala Rumunjsku sa 2-1 (1-1).

Rumunjska je povela golom Kristine Carp (31), no Ivana Rudelić (45+1) je sjajnim lobom s više od 40 metara uspjela poravnati u posljednjim sekundama prvog poluvremena, da bi Petra Pezelj (54) u nastavku kompletirala preokret.

U drugom dvoboju ove skupine Finska je na svom terenu nadigrala Slovačku sa 4-0 (3-0).

Hrvatska će sljedeći nastup imati već za četiri dana kada će gostovati kod Slovačke u Senecu.

Četiri pobjednika skupina u Ligi B ostvarit će plasman u Ligu A. Četiri drugoplasirane ekipe igrat će protiv trećeplasiranih ekipa iz Lige A te će pobjednik svake od tih utakmica igrati u Ligi A, a poraženi u Ligi B. Tri najbolje trećeplasirane ekipe igrat će protiv triju najboljih drugoplasiranih ekipa iz Lige C, pobjednice će igrati u Ligi B, a poražene u Ligi C. Najlošija trećeplasirana ekipa i četiri četvrtoplasirane ekipe ispadaju u Ligu C.