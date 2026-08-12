Hrvatske odbojkašice briljiraju u Čileu, a predvode ih kćeri poznatih hrvatskih sportaša

Mlade hrvatske odbojkašice ostvarile su novu pobjedu na Svjetskom U-17 prvenstvu u Čileu. Hrvatske odbojkašice slavile protiv Španjolske 3-1 u setovima i tako osvojile drugo mjesto u skupini C.

U grupnoj fazi mlade hrvatske odbojkašice osim protiv Španjolske upisale su i pobjede protiv Argentine i Brazila, a bolji od njih bili su Japan i Poljska. U nastavku natjecanja očekuje ih dvoboj protiv Češke, koji je na rasporedu večeras od 23 sata, a eventualnom pobjedom plasirale bi se među osam najboljih reprezentacija svijeta.

Zanimljivo je da su dvije mlade odbojkašice kćeri dvojice poznatih sportaša. Emilie Stojić dolazi iz sportske obitelji. Njezin otac Mario bio je profesionalni košarkaš, a tijekom karijere igrao je Rijeku, Zagreb, Zadar, Real Madrid, Treviso i Oostende. Druga je kapetanica mlade reprezentacije Lana Drviš, kći je našeg poznatog boksača Stipe, koji često na društvenim mrežama objavljuje riječi pohvale za svoju kćer.

- Zapamtite njezino ime! - napisao je Drviš u svojoj objavi. Inače, Lanina majka Erika Komel također se bavila odbojkom.



