Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija u susretu je 4. kola skupine C Europskog prvenstva u Zadru ostvarila i četvrtu pobjedu, sa 3-1 (25-19, 21-25, 25-17, 25-21) bila je bolja od Mađarske. Iako je izgubila prvi set u Zadru, Hrvatska je ispunila plan, odnosno osigurala jedno od prva dva mjesta, pa će u srijedu od 21 sat igrati protiv Italije dvoboj za pobjednika skupine.

Slično kao i protiv Slovačke u nedjelju, Hrvatska je uspavano ušla u dvoboj, Mađarska je povela sa 6-3, a sredinom prvog seta imala i četiri poena prednosti (14-10). No, ubrzo je na servis došla kapetanica hrvatske reprezentacije Samanta Fabris te s pet poena zaredom dovela svoju ekipu u prednost 16-15. Na tom valu, Hrvatska je ubrzo stigla i do dva, pa tri poena prednosti da bi na kraju rezultatski uvjerljivo dobila prvu dionicu sa 25-19.

Nakon izjednačenog ulaska u drugi set, Mađarska je na servis Pekarik prvi put ostvarila niz od četiri poena zaredom za 12-8, a nakon povratka Hrvatske na 14-14 uslijedila je nova mađarska serija od 4-0, ovaj put na servis Gyimes. Taj zaostatak Hrvatska nije više uspjela dostići pa je izgubila prvi set na EP.

U trećem setu Hrvatska je zaigrala angažiranije u bloku te u obrani i to je dalo rezultat. Ipak, ključna je bila velika serija od osam uzastopnih poena osvojenih na servis Fabris kojima je prednost od 14-12 narasla na nedostižnih 22-12. Četvrti je set protekao u kontroli rezultata Hrvatske od samoga početka, imale su naše reprezentativke uvjerljivih 20-14 prije no što je Mađarska s tri uzastopna poena smanjila na 20-17 i zaprijetila preokretom, no on se srećom nije dogodio.

Hrvatska je s četiri sigurne pobjede vodeća na ljestvici, druga je Italija s tri pobjede i bez poraza, slijede Mađarska s omjerom 1-3, Bjelorusija i Švicarska sa po 1-2 te Slovačka sa 0-3.