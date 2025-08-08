Obavijesti

TREBA IM POBJEDA

Hrvatske odbojkašice na korak do EP. Sve je u njihovim rukama

Ovo nam je velika prilika da se plasiramo na EP, i sigurna sam da ćemo to i ostvariti. Ne zanimaju nas nikakve druge matematičke kalkulacije, idemo po čistih 3:0, rekla je kapetanica Martina Šamadan

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija pred posljednju kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na EP dogodine, koju igra u subotu 9. kolovoza u osječkom Gradskom vrtu od 19 sati, ima sve u svojim rukama.

Nakon što su prošle godine u prvom ciklusu s po 3-0 pobijedile i Rumunjsku i Kosovo, sada su pred nekoliko dana u Rumunjskoj izgubile s 1-3, osvojivši ipak taj vrlo važan set. Protiv Kosova, koji je posljednji u skupini G, bez pobjede i bez osvojenog seta, našim djevojkama treba čista pobjeda.

- Ovo nam je velika prilika da se plasiramo na EP, i sigurna sam da ćemo to i ostvariti. Ne zanimaju nas nikakve druge matematičke kalkulacije, idemo po čistih 3:0. Već smo ih jednom svladale maksimalnim rezultatom, pa vjerujem da ćemo i sada. Potencijala i kvalitete svakako imamo - kaže kapetanica Martina Šamadan, najiskusnija naša igračica.

I protiv Rumunjske prije nekoliko dana ekipa je također tražila pobjedu.

- Nismo očekivale da će biti lagano, to sigurno ne, jer Rumunjska je posljednjih godina vrlo respektabilna ekipa. Uostalom, dobile su nas i prije dva mjeseca u Zlatnoj europskoj ligi u Zadru. Mi smo dale sve od sebe u Blaju, nažalost to nije bilo dostatno za pobjedu. Zato je, kažem, sada u Osijeku prilika da osiguramo EP dogodine - rekla je Šamadan.

U Zadru su bile u malo drugačijem sastavu, sada su se priključile neke inače standardne reprezentativke kojih zbog ozljeda nije bilo u prvom dijelu.

-Točno, ali niti sada nismo kompletne, nema Butigan, Grabić, Deak, Sain. Tako da se niti sada ne može reći da smo u punom sastavu, ili da smo sada jače - rekla je

Osijek je grad koji dobro poznaje odbojku pa bi i podrška s tribina mogla povući djevojke do pobjede.

- Uvijek volimo igrati u Osijeku, stvori se dobra atmosfera na tribinama, publika nas zdušno bodri i prati, što nam puno znači. Sigurna sam da ćemo im se odužiti pobjedom i sigurnim plasmanom na EP - zaključila je

