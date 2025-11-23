Hrvatske rukometašice i drugi put poražene na Croatia Cupu

Hrvatske rukometašice razočarale na Croatia Cupu! Nakon poraza od Senegala izgubile i od Poljske 27-22 te završile posljednje. Poljska osvojila turnir zahvaljujući boljoj gol-razlici
Rukometašice Hrvatske poražene su 27-22 od Poljske u susretu 2. kola Croatia Cupa u Novigradu i tako osvojile posljednje, treće mjesto. Podsjetimo, Hrvatska je u prvom kolu izgubila od Senegala 29-27. Poljska je pobjednik turnira s tri boda, koliko ima i Senegal, ali Poljakinje imaju bolju gol-razliku. Prijelazni pehar pobjednicama turnira predao je gradonačelnik Novigrada Anteo Milos.
Hrvatska i Poljska odigrale su posljednji susret na Croatia Cupu. Bio je to ujedno i posljednji test za obje ekipe prije Svjetskog prvenstva. Hrvatska postava na početku bila je - Lucija Bešen na vratima, Lara Burić i Andrea Šimara na krilima. Na crti je bila Sara Šenvald, a na vanjskim pozicijama Tena Petika, Dejana Milosavljević i Hannah Vuljak.
Poljska je imala tri početna vodstva (1-0, 2-1, 3-2), a Hrvatska je sve to stizala. U 10. minuti konačno su hrvatske rukometašice preuzele vodstvo. Sredinom prvoga dijela, Hrvatska je u nekoliko navrata imala plus dva (6-4, 7-5, 8-6), ali se nije ozbiljnije odvojila. Poljska je do kraja poluvremena uspjela izjednačiti i na odmor se otišlo sa 11-11.
U 46. minuti Poljakinje su povele s tri gola razlike (20-17), Hrvatska je nakon toga nekoliko puta bila na minus jedan (19-20, 21-22), ali nije uspjela stići do izjednačenja. Dapače, Poljska je šest minuta prije kraja pobjegla na tri razlike (23-20), a dvije minute poslije i četiri (25-21). Na kraju je završilo 27-22.
Tina Barišić s osam pogodaka bila je najefikasnija u našim redovima, dok je tri gola dodala Iva Bule. Među Poljakinjama šest pogodaka je zabila Monika Kobylinska, dok je Adriana Placzek sakupila 12 obrana.
