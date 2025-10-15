Hrvatske rukometašice otvorile pobjedom kvalifikacije za EP

Hrvatske rukometašice otvorile su kvalifikacije za EURO 2026. godine pobjedom 25-17 (11-8) protiv Finske u Sisku. Finska je povela 1-0 i to je bila jedina prednost gošća u susretu. Hrvatska je u prvom dijelu u nekoliko navrata imala četiri gola prednosti, ali se na odmor otišlo sa +3 (11-8). U nastavku su odabranice Ivice Obrvana povele 18-13 i nakon toga pitanje pobjednica nije bilo upitno. Na kraju je završilo s uvjerljivih osam razlike (25-17).

Dejana Milosavljević je predvodila Hrvatsku s pet golova, Josipa Mamić je dodala četiri, a Katja Vuković i Tina Barišić po tri gola. Osam golova Emme Aarnio nije dovoljno da Finska priredi iznenađenje. U drugom susretu iz ove skupine sastaju se Francuska i Kosovo.

Hrvatske rukometašice 19. listopada gostuju u Prištini, a nastavak kvalifikacija je u ožujku iduće godine. Dvije najbolje reprezentacije iz svake od šest skupina direktno prolaze na završni turnir, te još četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije. EP se održava od 3. do 20. prosinca sljedeće godine, a domaćini natjecanja su Češka, Poljska, Slovačka, Rumunjska i Turska. Uz domaćine, izravni plasman već imaju osiguran i tri najbolje selekcije s posljednjeg EURA, a riječ je o Norveškoj, Danskoj i Mađarskoj.

Hrvatske rukometašice do sada su nastupile na 13. europskih prvenstava, a najbolji rezultata ostvarile su 2020. osvojivši broncu.