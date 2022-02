Ovo je za mene bilo prvi put da sam boravio u Olimpijskom selu tako da sam mogao to doživjeti. Nažalost to nije izgledalo kako je izgledalo na prošlim OI, ali bilo je kako je. Specifične su bilerestrikcije Olimpijskih igara koje su bile dosta rigorozne i to su mnogi sportaši osjetili, nažalost i na loše načine. Ako su Olimpijske igre morale biti ove godine, morali smo biti spremni na to i proći takav tretman, započeo je Ivica Kostelić koji je sa hrvatskim skijašicama bio na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu.

Legendarni hrvatski skijaš bio je podrška Zrinki Ljutić, Leoni Popović i Andrei Komšić koje su se natjecale u veleslalomu i slalomu, a bilo je to na stazi koja je nedavno 'niknula'.

- Nažalost, nije bila treća sreća. Dobro sam se fizički osjećala prije Igara, vjerovala sam da mogu, ali ne znam, nažalost svima se događa, dogodilo se na dan utrke, preskočili smo taj veleslalom. Dali smo sve od sebe pripremiti za slalom, na samom me startu jako boljelo, pokazala sam dobru vožnju, ali nisam do kraja uspjela - rekla je Andrea Komšić, a Zrinka Ljutić je dodala:

- Na slalomu sam bila bliže tome, iako je i tu bilo dosta grešaka. Solidan rezultat, 25. mjesto. Na veleslalomu se uopće nisam pronašla, možda i na tom snijegu i ovako općenito. Atmosfera je bila jako posebna, jasno mi je zašto svi pričaju o olimpijskim igrama.

Popović je nakon problema s testovima ipak uspjela nastupiti, a nakon svega može biti zadovoljna.

- Dosta je bilo stresno sve oko korone, polazak u zadnji tren. Na kraju krajeva sam se dobro snašla. Sve u svemu sam zadovoljna, pokazala sam da sam u dosta dobroj formi u drugoj vožnji, samo eto, na kraju sam bila 23, istaknula je Leona Popović.

Čast da nosi zastavu na otvaranju Igara na kraju je pripala mladoj Zrinki Ljutić zbog problema s korona virusom u reprezentaciji. No, nije 'to bilo to'.

- Ono što je nedostajalo je taj olimpijski duh zbog restrikcija i žao mi je što nismo mogli imati 'normalnije' Olimpijske igre jer je to obično mjesto sastanka različitih kultura, rasa, u jednoj plemenitoj atmosferi - rekao je Kostelić.

Povratnike iz Kine dočekale su obitelji, a Ivici su mališani odmah veselo pohrlili u zagrljaj. Za kraj se Kostelić osvrnuo na disciplinu u kojoj je osvojao medalje

- Dosta mi je teško komentirati kombinaciju jer je doživjela jedan kraj koji ne zaslužuje. Jako mi je žao zbog toga - zaključio je Ivica.