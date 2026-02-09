Hrvatske skijaške trkačice će sutra u akciju na Igrama: 'Bez kompliciranja i kalkulacija...'

Kao i prije četiri godine u Pekingu, Hrvatska će na ZOI Milano-Cortina 2026. imati dvije predstavnice u skijaškom trčanju, s čijom se mladošću teško može usporediti ijedna od reprezentacija koje će biti na startu ekipnog sprinta.

Za 21-godišnju Tenu Hadžić to će biti drugi nastup na Igrama, dok će 18-godišnja Ema Sobol debitirati i biti u istoj poziciji u kojoj je 2022. bila Tena, kad je u iskusnoj Vedrani Malec imala pravu mentoricu.

"Moram reći da je Vederana meni puno pomogla što se tiče tih cijelih olimpijskih igara. Znam kad smo trčale ekipni sprint, da mi je prije te utrke rekla: 'Tena, sve će biti ok. Idemo uživati, idemo se zabaviti.' Tako da mi je stvarno bio gušt trčati s njom taj ekipni sprint i baš me lijepe uspomene vežu za tu utrku, a ostvarile smo i jako dobar rezultat. Ema i ja ćemo dati sve od sebe, možda vas i iznenaditi nekim boljim rezultatom nego u Pekingu", rekla je Tena nakon posljednjeg treninga uoči nastupa u kvalifikacijama sprinta u pojedinačnoj konkurenciji.

Zagreb: Susret s olimpijcima, skorašnjim putnicima na Zimske olimpijske igre u Peking 2022. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U ekipnoj će se trčati slobodnom tehnikom, a u pojedinačnom sprintu je na ovim Igrama zadana klasična tehnika.

"Sprint je sprint, samo treba doći što prije do cilja, ne treba komplicirati. Nema kalkulacija pa da poslije razmišljam što sam mogla napraviti, a nisam. Ta preispitivanja nakon utrke su najgora. Od početka do kraja treba dati sve od sebe, pasti u cilju, da ti se zavrti u glavi i to je to."

Ako će Tena imati takav pristup, nema sumnje da će i tri godine mlađa Ema Sobol učiniti isto. Ona je već morala učiniti dodatan napor u posljednje dvije godine da bi se našla na ovim Igrama. Naime, Ema je prije tri godine ušla u biatlonski svijet i zavoljela ga, ali joj se kao trkačici ukazala prilika da se izbori za drugo mjesto u nordijskoj reprezentaciji. Kroz sustav kvalifikacijskih utrka je pokazala najviše, paralelno trenirajući i nastupajući i u biatlonu.

Zagreb: Tena Hadžić, hrvatska olimpijka u skijaškom trčanju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Da, moj slučaj je možda malo drugačiji. Prije tri godine sam kupila kundak i svidio mi se biatlon. No, kao mala sam uvijek gledala olimpijske igre i maštala o nastupu. Kad se ukazala prilika, rekla sam si, nisam baš toliko blesava, zašto je ne iskoristiti. Biatlonski i nordijski savez su se dogovorili i evo me tu."

I nju čekaju tri nastupa, pojedinačni i ekipni sprint te utrka na 10 kilometara. Kao biatlonka, puno više se koristiti slobodnom tehnikom trčanja pa se najviše veseli ekipnom sprintu.

"Mislim da sam u ovom trenutku najviše spremna za 'skate' sprint, a to je tehnika koju ćemo koristiti u ekipnom sprintu. Možda će tu biti najbolji rezultat, ali ne želim otpisati ni ostale dvije utrke. Mislim da sam spremna i za njih."

Iako će joj ovo biti olimpijski debi, staza u Teseru joj je poznata. No, ne u ovom, olimpijskom izdanju.

"Staza je dosta teška i zapletena tako da to nije ono čega sam se sjećala od prošle godine kad sam ovdje trčala utrke. Ali dobro, svima je isto."

Peking: Hrvatski predstavnici u skijaškom trčanju nisu se plasirali u četvrtfinale sprinta slobodnim stilom | Foto: Jaki Franja/PIXSELL

Na sličan način razmišlja i Tena.

"Olimpijske igre su najveće natjecanje na svijetu, tu su najbolji sportaši pa zato mora i staza biti teška. Na ovoj stazi će oni koji će biti u medaljama to stvarno zaslužiti, jer je konfiguracija teška. Bit će naporne utrke, sprint će biti nešto duži nego inače u Svjetskom kupu, ali borit ćemo se."

Iza Tene je sezona uspona i padova, ali je dobro što je uspon krenuo na vrijeme, uoči dolaska na Olimpijske igre.

"Ova sezona je bila malo drugačija, malo izazovnija, stavila me na test, ali mislim da se nekako to možda dogodilo u pravom trenutku, tako da sam imala vremena se malo oporaviti od svega toga. Na početku sezone nisam ni razmišljala o olimpijskim igrama nego samo kako da ostanem u ovom sportu. Sad sam tu gdje jesam, imam šansu. Svaka utrka je nova prilika i trebamo ju iskoristiti."

U Pekingu je s Vedranom Malec osvojila 20. mjesto u ekipnom sprintu i to joj je bio najbolji rezultat.

"I ovdje najviše nade polažem u taj i pojedinačni sprint. Mislim da u ekipnom možemo iznenaditi i doći do još boljeg rezulata, a i sutrašnjem sprintu se veselim. Cilj je doći što bliže tridesetom mjestu. Kad si u trideset, onda se možeš boriti u grupama, to su drugačije utrke."

Sutrašnjim nastupom Ema Sobol će razbijati tremu, normalnu pojavu kad se 18-godišnjakinja nađe na takvom natjecanju.

"Iskreno, nisam osoba koju muči trema, ali što se više bliži nastup, osjećam kako me 'siše'. Ne radi se tu o nekakvom pritisku rezultata, više je to osjećaj da sam ipak već nešto napravila u životu. Tako da je to više nekakvo iščekivanje nego trema", zaključila je Ema.