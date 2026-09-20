Hrvatske ultramaratonke su svjetske prvakinje! 'Pomele' su konkurenciju u Španjolskoj

Hrvatska ženska ultramaratonska reprezentacija osvojila je naslov svjetskih prvakinja u ekipnoj konkurenciji na Svjetskom prvenstvu na 100 kilometara u španjolskom Amesu! U iznimno jakoj međunarodnoj konkurenciji hrvatske su reprezentativke ostvarile jedan od najvećih uspjeha u povijesti hrvatskog ultramaratona, a posebno su se istaknule Nikolina Šustić Stanković, Nataša Šustić i Mirjana Šimek Bilić.

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Na 33. izdanju Svjetskog prvenstva na 100 kilometara u Amesu u Galiciji, u organizaciji Međunarodne udruge ultramaratonaca (IAU), Španjolskog atletskog saveza (RFEA) i lokalnog organizacijskog odbora, nastupili su predstavnici 44 države. Hrvatska je u ženskoj ekipnoj konkurenciji osvojila prvo mjesto s ukupnim vremenom 22:12:26, ispred Španjolske s 22:21:06. Hrvatska muška reprezentacija zauzela je 16. mjesto u ekipnom poretku.

Do povijesnog ekipnog zlata Hrvatsku su predvodile tri izvanredne pojedinačne utrke. Nikolina Šustić Stanković zauzela je 5. mjesto s rezultatom 7:21:57, Nataša Šustić bila je sedma s 7:22:43, dok je Mirjana Šimek Bilić završila na 10. mjestu s 7:27:46. Sve tri hrvatske reprezentativke tako su završile među deset najboljih žena svijeta.

Za Nikolinu Šustić Stanković ovo je još jedan veliki rezultat na svjetskoj sceni. Svjetska prvakinja na 100 kilometara iz 2018. godine još je jednom potvrdila svoju pripadnost svjetskom vrhu, dok je Nataša Šustić ostvarila jedan od najvećih rezultata svoje dosadašnje ultramaratonske karijere. Mirjana Šimek Bilić nastavila je niz velikih rezultata nakon što je posljednjih godina postala hrvatska rekorderka na 100 kilometara i 6 sati.

Odličnu utrku istrčao je i kapetan hrvatske reprezentacije Zdravko Jadrijev, koji je u apsolutnom poretku Svjetskog prvenstva zauzeo 58. mjesto. Istodobno je nastupio i na Svjetskom masters prvenstvu na 100 kilometara, koje se održavalo u sklopu istog natjecanja, te osvojio srebrnu medalju u kategoriji M50.

Utrku su uspješno završili i naši reprezentativci Stipica Bagarić, Hrvoje Bašić, Krunoslav Bošnjaković, Ivan Gale, Marinko Čubrilo, Vedran Kelemen, Marina Juranić, Veronika Jurišić i Ines Jozić, čime je hrvatska reprezentacija imala velik broj uspješnih nastupa u iznimno jakoj međunarodnoj konkurenciji.

Ames je tako donio novi veliki trenutak hrvatskog ultramaratona. Nakon pojedinačnih i ekipnih medalja osvojenih na prethodnim svjetskim prvenstvima, hrvatske su ultramaratonke prvi put osvojile svjetsko zlato u ekipnoj konkurenciji na 100 kilometara. U kombinaciji s tri plasmana među deset najboljih žena svijeta i masters srebrom Zdravka Jadrijeva, riječ je o rezultatu koji se s punim pravom može svrstati među najveće uspjehe hrvatske ultramaratonske reprezentacije u njezinih 16 godina postojanja pod vodstvom izbornika Jankovića.