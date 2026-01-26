Hrvatske vaterpolistice izgubile na otvaranju EP-a s 10 razlike

Hrvatske vaterpolistice poražene su u prvoj utakmici EURA u portugalskome Funchalu od Italije s 12-24 (4-7, 3-6, 3-6, 2-5). Hrvatice su upisale očekivani poraz od puno jačih Talijanki, ali raduje čak 12 postignutih golova.

Europsko prvenstvo u vaterpolu za žene, Hrvatska - Rumunjska | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska je rano došla do prednosti pogotkom Ive Rožić već u drugoj minuti, ali Italija je vrlo brzo odgovorila i preuzela kontrolu. Posljednji put rezultat je bio izjednačen nakon gola Neli Janković za 2:2, nakon čega su Talijanke nanizale tri pogotka i počele graditi osjetniju razliku. Nakon prve četvrtine Italija je imala 7:4, a na odmoru je vodila 13:7.

Kako je susret odmicao, talijanska prednost je neprestano rasla te je u jednom trenutku dosegnula maksimalnih +12. U pobjedničkim redovima najviše su se istaknule Agnese Cocchiere s pet te Chiara Ranalli s četiri gola. Kod Hrvatske je najraspoloženija bila Iva Rožić s četiri gola, a po tri su postigle Neli Janković i Jelena Butić. Veliku razliku napravile su i golmanice jer su hrvatske imale tek jednu obranu, dok su talijanske skupile ukupno deset.

Kasnije u ovoj skupini C igraju Srbija i Turska, a sljedeći susret Hrvatska igra sa Turskom u utorak u 19.45 sati.