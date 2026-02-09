Hrvatski biatlonac debitira na Igrama: S puškom se ponekad i posvađam, ali njegujem je...

Matija Legović (20), koji je prije nekoliko dana nosio hrvatsku zastavu na otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini, u utorak će i službeno postati olimpijac. Hrvatski biatlonac nastupit će u disciplini "individual" u biatlonskoj areni Antholz-Anterselva.

- Kako je rekao trener Boštjan Lekan, idem pobijediti samoga sebe. Znam da će biti super ako dobro pucam i dobro odskijam, ali nikad ne znaš.

U ovoj disciplini iznenađenja su najlakše izvediva, no unatoč kvalitetnim skijama, presuđuje mirna ruka, odnosno ono što biatlonci odrade na strelištu jer svaki promašaj znači i minutu više na ukupno vrijeme. Primjerice, Jakov Fak znao je reći da je i spavao s puškom...

- Mi se koji put posvađamo, koji put smo si dobri. No ako želiš dobro gađati, moraš biti dobar s njom i njegovati je. Puno ovisi o nadmorskoj visini, koliko ćete kisika imati na pucanju, onda i o tome kako se dolazi na strelište, je li ravno ili brdo. Na nekim strelištima je gotovo uvijek vjetrovito, na nekima vas sunce zeza. Tu je gotovo pa savršeno - ravnica je, mete su u sjeni, ali okolo je sunce - kaže ponajbolji svjetski junior, koji ima brojnu ekipu iza sebe.

Brod Moravice: Matija Legović, hrvatski biatlonac | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U toj ekipi o skijama se brine serviser Nenad Šmehil, kojemu će na ovom ZOI-ju kroz ruke proći 500 pari skija.

- Norvežani su u prednosti sa skijama jer imaju jako dobar materijal. Oni mogu pogriješiti, ali ja ne smijem. Ako pogriješim na našim skijama, ja sam kriv. Oni ako pogriješe, još imaju materijalno dobre skije. Mi iz manjih ekipa ih stalno hvatamo. Skija je 80 posto.

Glavni trener Dejan Brajdić se slaže:

- Volio bih da jednom zamijenimo priču pa da oni uzmu naše skije, a mi njihove, da vidimo što se onda događa. Vjerojatno bi ta razlika bila značajno manja.