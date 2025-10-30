Hrvatski biser očarao Talijane: 'Lionel Sučić igra kao da ima 50 godina!' Pogledajte statistiku

Interova uvjerljiva pobjeda od 3-0 protiv Fiorentine u srijedu navečer brzo se pretvorila u priču o jednom čovjeku. Iako je Hakan Calhanoglu s dva pogotka bio statistički najučinkovitiji, Giuseppe Meazza i cijela nogometna Italija bruje o maestralnom potezu hrvatskog veznjaka Petra Sučića. Njegov prvijenac u dresu "nerazzurra" bilo je remek-djelo koje je talijanske medije natjeralo da posegnu za superlativima, a navijače da ga na društvenim mrežama usporede s nogometnim velikanima.

Igrala se 71. minuta. Inter je vodio 1-0 golom Calhanoglua, no otpor Fiorentine, unatoč dominaciji domaćina, još nije pao. A onda je na scenu stupio 21-godišnji Hrvat. Primivši loptu na rubu šesnaesterca, Sučić je prvo pokazao iznimnu snagu, othrvao se pritisku Rolanda Mandragore, a zatim je uslijedio trenutak čiste genijalnosti.

U naizgled bezizlaznoj situaciji, okružen protivničkim igračima, Sučić je potezom koji se rijetko viđa, đonom kopačke, provukao loptu pored nemoćnog Pietra Comuzza, namjestio si je lijevom nogom i desnicom je precizno, kirurški točno, poslao u suprotni kut gola Davida de Gee. Stadion je eksplodirao, a službena stranica Intera njegov je gol opisala kao "apsolutno remek-djelo" i "gol koji pripada najavnim špicama". Bio je to potez koji je prelomio utakmicu i potvrdio zašto je milanski velikan odlučio investirati u bivšeg dragulja Dinama.

Talijanski tisak ne štedi pohvale

Reakcije talijanskih medija bile su jednoglasne: Petar Sučić je zvijezda večeri. Ugledna Gazzetta dello Sport njegov je pogodak nazvala "biserom", ističući kako je slalomom i tehničkom izvedbom zaslužio ovacije cijelog stadiona. Sky Sport Italia opisao ga je kao "izvanredno majstorstvo", hvaleći tehniku i nevjerojatnu smirenost u završnici.

Ocjene su pratile hvalospjeve. Portali poput Football Italia i OneFootball dodijelili su mu visoku osmicu, a neki su mu dali i ocjenu 7,5, uz napomenu da je višu ocjenu dobio samo dvostruki strijelac Calhanoglu (9). Talijanski su novinari istaknuli da je Sučić odigrao "kao da mu je to 50., a ne tek treća utakmica u početnoj postavi", unijevši energiju, agresivnost i vic u igru Intera.

Statistika Petra Sučića protiv Firorentine

Posebno je odjeknula reakcija navijača na društvenim mrežama. Mnogi su dijelili snimku gola uz opis "Lionel Sučić", aludirajući na nevjerojatnu kontrolu lopte u malom prostoru, karakterističnu za argentinskog čarobnjaka. Bio je to dokaz da je Sučićeva magija postala viralni hit.

Chivuov "kompletni veznjak" i Sučićeva skromnost

Trener Intera, Cristian Chivu, nije krio zadovoljstvo nakon utakmice, a posebne je riječi hvale uputio upravo hrvatskom veznjaku, kojeg je dobio priliku ubaciti u vatru nakon ozljede Henriha Mhitarjana.

- Sretan sam zbog njega jer je on kompletan veznjak koji može igrati na više pozicija. Ima kvalitetu i snažan motor, pokriva puno terena. Kad dođe u završnicu, drago mi je jer posjeduje tehničku vještinu i mirnoću kakvu je danas pokazao. Sretni smo načinom na koji radi i doprinosom koji daje momčadi - izjavio je Chivu.

S druge strane, sam Sučić je nakon utakmice pokazao skromnost koja odlikuje velike igrače.

- Bilo je stvarno sjajno. Jako sam sretan što sam zabio svoj prvi gol. Naporno sam radio za ovo, ali najvažnije je danas bilo pobijediti. Sretan sam zbog gola, ali pobjeda je važnija - rekao je mladi Hrvat.

Koliko mu je taj trenutak značio, otkrio je i simpatičnom anegdotom. Dres s utakmice odlučio je sačuvati za sebe, odbivši molbe navijača.

- Imam samo još jedan koji ću zamijeniti s reprezentativnim suigračem Pongračićem - objasnio je.

Prvijenac Petra Sučića bila je potvrda golemog talenta i zalog za budućnost Intera. Nakon ovakve predstave, jasno je da navijači "nerazzurra" s nestrpljenjem očekuju sljedeće poteze novog hrvatskog bisera.