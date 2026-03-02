Hrvatski boksački olimpijac protiv 'Psihopate': Sprema se regionalni MMA meč godine?

Činilo se kako neće biti ništa od dolaska UFC-a u Srbiju, barem ne u svibnju ove godine. Najveća MMA organizacija nakon akvizicije od Paramounta najavila je širenje na nova tržišta i dolazak u Srbiju, no u procesu finalizacije dogovora nešto je zapelo. Novi termin sada bi trebao biti ljeto ove godine, a špekulira se o kolovozu ili rujnu. Kako UFC-a u svibnju neće biti u Srbiji, otvara se prilika za FNC koji već godinama upravo u tom mjesecu dolazi u srpsku metropolu i organizira event.

Nekoliko je zanimljivih potencijalnih mečeva za svibanj koji bi se mogli organizirati. Govorilo se o borbi srednje kategorije između Aleksandra Ilića i prvaka Đanija Barbira, a moguć je i teškaški revanš između Darka Stošića i novog prvaka "kraljevske kategorije" Hatefa Moeila.

Ipak, čini se kako bi navijači mogli gledati i jedno neočekivano uparivanje. Prije nekoliko godina zakotrljala se priča o potencijalnom meču u boksu golim šakama između hrvatskog olimpijca Hrvoja Sepa i crnogorskog borca Vase Bakočevića. Nekoliko tjedana trajala su podbadanja, no do meča nikada nije došlo.

Boxing - Men's Light Heavy (81kg) Round of 32 Bout 8 | Foto: Peter Cziborra/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Sada se čini kako se priča ponovno aktualizirala. Početkom godine Bakočević je na Instagramu prozvao Sepa, a hrvatski boksač nije mu ostao dužan i odmah je prihvatio izazov. Tada se govorilo o meču u boksu golim šakama, no sada se nagađa kako bi dvojac u Beogradu mogao odraditi MMA meč.

"Vidimo se u Beogradu", napisao je Sep na društvenim mrežama i tako na svojevrstan način poručio kako bi se mogao boriti ondje.

Bakočević se u nekoliko navrata umirovljivao od MMA-a, a posljednji put u toj borilačkoj disciplini borio se u Puli prije dvije godine protiv Filipa Pejića, kada je slavio nakon što ga je hrvatski borac na podu pogodio ilegalnim udarcem u glavu. Od tada se posvetio boksu golim šakama, gdje je posljednji put poražen od Poljaka Sowinskog.

Što se pak Sepa tiče, on nema iskustva u profesionalnom MMA-u, ali u prošlosti je trenirao više borilačkih vještina što bi mu moglo olakšati prilagodbu na mješovitu borbu.