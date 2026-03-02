Hrvoje Sep dao je nagovijestiti na društvenim mrežama kako će se boriti protiv Vase Bakočevića, no iznenađujuće, njihov meč neće biti u boksu golim šakama
Hrvatski boksački olimpijac protiv 'Psihopate': Sprema se regionalni MMA meč godine?
Činilo se kako neće biti ništa od dolaska UFC-a u Srbiju, barem ne u svibnju ove godine. Najveća MMA organizacija nakon akvizicije od Paramounta najavila je širenje na nova tržišta i dolazak u Srbiju, no u procesu finalizacije dogovora nešto je zapelo. Novi termin sada bi trebao biti ljeto ove godine, a špekulira se o kolovozu ili rujnu. Kako UFC-a u svibnju neće biti u Srbiji, otvara se prilika za FNC koji već godinama upravo u tom mjesecu dolazi u srpsku metropolu i organizira event.
Nekoliko je zanimljivih potencijalnih mečeva za svibanj koji bi se mogli organizirati. Govorilo se o borbi srednje kategorije između Aleksandra Ilića i prvaka Đanija Barbira, a moguć je i teškaški revanš između Darka Stošića i novog prvaka "kraljevske kategorije" Hatefa Moeila.
Ipak, čini se kako bi navijači mogli gledati i jedno neočekivano uparivanje. Prije nekoliko godina zakotrljala se priča o potencijalnom meču u boksu golim šakama između hrvatskog olimpijca Hrvoja Sepa i crnogorskog borca Vase Bakočevića. Nekoliko tjedana trajala su podbadanja, no do meča nikada nije došlo.
Sada se čini kako se priča ponovno aktualizirala. Početkom godine Bakočević je na Instagramu prozvao Sepa, a hrvatski boksač nije mu ostao dužan i odmah je prihvatio izazov. Tada se govorilo o meču u boksu golim šakama, no sada se nagađa kako bi dvojac u Beogradu mogao odraditi MMA meč.
"Vidimo se u Beogradu", napisao je Sep na društvenim mrežama i tako na svojevrstan način poručio kako bi se mogao boriti ondje.
Bakočević se u nekoliko navrata umirovljivao od MMA-a, a posljednji put u toj borilačkoj disciplini borio se u Puli prije dvije godine protiv Filipa Pejića, kada je slavio nakon što ga je hrvatski borac na podu pogodio ilegalnim udarcem u glavu. Od tada se posvetio boksu golim šakama, gdje je posljednji put poražen od Poljaka Sowinskog.
Što se pak Sepa tiče, on nema iskustva u profesionalnom MMA-u, ali u prošlosti je trenirao više borilačkih vještina što bi mu moglo olakšati prilagodbu na mješovitu borbu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+