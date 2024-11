Hrvatski derbi u futsal Ligi prvaka. Evo gdje gledati Dinamo protiv Olmissuma

Zagreb će drugu godinu zaredom ugostiti elitnu rundu futsal Lige prvaka, a ovaj put je ždrijeb spojio u istu skupinu dvije najbolje hrvatske momčadi, Dinamo i Olmissum.

Oni će snage odmjeriti već u prvom kolu, na parket Draženova doma izaći će u srijedu od 17.30 sati. Za one koji ne stignu na tribine, utakmicu će moći pogledati na MaxSportu 1. Podsjetimo, naši klubovi nalaze se u skupini s Kairatom iz Almatyja te Etoile Lavalloiseom. Samo prvoplasirana momčad će izboriti drugi krug.

Susret Futsal Dinama i Olmissuma u 2. kolu SuperSport HMNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Svi sve znamo, svaka će utakmica imati svoju priču. S Omišem se prvi put susrećemo u Ligi prvaka i mislim da će to biti lijepa utakmica. Svaka od ekipa traži priliku da prođe u Final Four i mislim da svaka ekipa ima svoje karte da to i ostvari. Teren će reći svoje, ja se nadam da ćemo mi na terenu biti pravi, onako kako treba, i da ćemo mi otići u završnicu - rekao je trener Dinama Matija Đulvat, a trener Olmissuma Frane Despotović je dodao:

- Dvoboj dva hrvatska predstavnika u Elitnoj skupini je stvarno raritet. Bit će interesantno kako će momčadi reagirati u takvim okolnostima. U domaćim natjecanjima smo se u posljednje vrijeme često susretali ali ovo je nova dimenzija. Bilo bi lijepo da jedan od naših predstavnika završi na Final Fouru. Mi ćemo se potruditi da to budemo mi.