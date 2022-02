PSG i Liverpool su prošli tjedan slavili u prvim utakmicama osmine finala, Manchester City je četvrtfinale praktički već osigurao, a Bayern München je odigrao tek 1-1 protiv hrabrog Salzburga. Danas nam se vraća Liga prvaka, a na scenu stupaju aktualni vlasnik 'klempavog trofeja' i aktualni osvajač Europske lige.

Da i nije došlo do ponavljanja ždrijeba, Chelsea bi svejedno igrao protiv Lillea. Kuglice su jednostavno htjele da Englezi i Francuzi igraju međusobno. Chelsea je u seriji od pet pobjeda, ali baš i ne igra sukladno kvaliteti. Jako se muči, a ponajbolji igrač Romelu Lukaku je daleko od svoje razine. No, bez obzira na to, 'plavci' su večeras ogromni favoriti i sve osim njihove pobjede bila bi velika senzacija.

U skupini su završili iza Juventusa te ispred Zenita i Malmöa, a zbog remija s Rusima u posljednjem kolu, u osminu finala su došli s drugog mjesta. No, ždrijeb ih je itekako pomazio. Prošle sezone stigli su do kraja nakon što su u velikom finalu srušili Manchester City. Igra možda ne ulijeva optimizam navijačima Chelseaja, ali s Thomasom Tuchelom i sjajnim kadrom 'plavci' i ove sezone nadaju se otići što dalje. Takvu momčad nikada se ne smije otpisati.

Svjetsko klupsko prvenstvo su osvojili, ali u Premier ligi su se definitivno oprostili od naslova. Protiv Cityja nisu imali šanse, ostale velikane su pobjeđivali, ali koštali su ih kiksevi u 'malim' utakmicama pa je zaostatak za Cityjem skočio na plus 13.

Njemački trener za današnji susret neće računati na Chilwella, Hudson-Odoija i Reecea Jamesa, dok su Azpilicueta i Mason Mount upitni. Od prve minute trebao bi zaigrati sjajni Mateo Kovačić.

S druge strane, Lille nije ni sjena prošlosezonskog. Kako to inače bude, nakon naslova prvaka njegovi igrači postali su tražena roba na tržištu pa ih je nekolicina otišla iz kluba, a ostali su i bez trenera Galtiera. U prvenstvu su tek na 11. mjestu s devet pobjeda, devet remija i sedam poraza. U grupnoj fazi su se provukli pa u zadnjem kolu pobjedom nad Lilleom osigurali prvo mjesto u skupini ispred Salzburga, Seville i Wolfsburga.

Bit će to i dvoboj s hrvatskim štihom jer boje Lillea brane Ivo Grbić i Domagoj Bradarić. No, Ivo je zbog nekoliko kikseva u posljednjim utakmicama zasjeo na klupu, a Domagoj ju grije već neko vrijeme pa je pitanje hoće li nastupiti večeras.

Gourvennec ima sve igrače na raspolaganju, ali jednostavno njegova momčad nema kvalitetu za suprotstaviti se Chelseaju. Koeficijent na Engleze je 1.30, a na Lille 12. Prijenos utakmice je na Areni Sport 1 od 21 sat.

U drugom susretu od 21 sat sastaju se Villarreal i Juventus. Za razliku od Chelseaja, 'stara dama' je s prvim mjestom u skupini dobila puno teži ždrijeb. Neugodne Španjolce, aktualne prvake Europske lige, koji mogu svima zapapriti.

Za očekivati je tvrdu i tešku utakmicu, a Massimiliano Allegri bit će pod pritiskom jer Juve je tek prije tri godine posljednji put igrao četvrtfinale Lige prvaka. Kobni su bili Lyon i Porto prošle sezone, a vidjet ćemo ima li Villarreal recept za 'staru damu'.

Juve igra puno bolje nego na početku sezone. Možda se bodovi baš i ne skupljaju, ali bar ne gube utakmice. U posljednjih pet susreta su čak triput remizirali i dvaput slavili. Bod po bod i smanjio se zaostatak za prvoplasiranim Milanom na minus devet.

- Nije nimalo lak put do četvrtfinala, imamo 50 posto šanse za to. Oni su stručnjaci protiv najboljih momčadi i nedavno su postigli sjajne rezultate. Imaju jako dobrog trenera. Svaki pozitivan rezultat je dobar, s promijenjenim pravilom golova u gostima. Prije ste mogli izgubiti jednu i pobijediti i ispali biste, sada je drugačije. Remi u Španjolskoj bio bi sjajan rezultat - rekao je Allegri koji je svjestan težine utakmice pa bi bio zadovoljan i remijem.

Ozljede su poharale Torino. Allegri za večerašnji susret neće računati na Bernardeschija, Chiellinija, Chiesu, Dybalu i Ruganija, a Bonucci i Pellegrini su upitni. U izostanku nekoliko važnih igrača glavna zvijezda bit će srpski napadač Dušan Vlahović.

Čeka ih užasno teška utakmica, ali glavni cilj Juvea je probiti taj zid i konačni plasirati se u četvrtfinale. Još jedno ispadanje odmah u prvom kolu eliminacijske faze bilo bi težak udarac za klub.

S druge strane, Villarreal je u grupnoj fazi završio na drugom mjestu iza Manchester Uniteda, ali ispred Atalante i Young Boysa. U posljednjih pet utakmica su triput slavili, jednom izgubili i jednom remizirali i to protiv Real Madrida. Kraljevski klub im bježi 19 bodova pa je i ove sezone glavni cilj momčadi Unaija Emeryja mjesta koja vode u Ligu prvaka.

Za današnji susret ne može računati na Morena, Coquelina, Penu, a upitni su Lo Celso i Capoue. Svi očekuju tvrdu, tešku i borbenu utakmicu pa tako i kladionice. Koeficijent na pobjedu Villarreala je 2.50, a na Juve 2.90. Villarreal je strašno opasan, a pogotovo protiv favorita, a Emery je poznat kao ubojica velikana. Hoće li i večeras priuštiti nove patnje navijačima Juventusa?

Prijenos utakmice je na Areni Sport 7.