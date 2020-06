Hrvatski derbi za naslov prvaka u Sloveniji: Skender još ima bod više, a Jakirović je sad u naletu

Olimpija i Maribor bore se za naslov prvaka u Sloveniji, a blizu je i Celje. Lani smo se Jakirović i ja borili za Europu u HNL-u, a sad za naslov prvaka, rekao nam je Dino Skender, trener Olimpije

<p><strong>Olimpija </strong>56, <strong>Maribor </strong>55, <strong>Celje </strong>55 bodova. Sedam kola do kraja slovenskog prvenstva, Olimpija i Maribor se s hrvatskim trenerima na čelu bore za naslov prvaka. Derbi igraju u Ljubljani, u nedjelju navečer.</p><p>- Mi smo u psihološkoj prednosti. U dobroj smo situaciji - rekao je <strong>Sergej Jakirović,</strong> koji je preuzeo Maribor dok se nije igralo zbog korona virusa.</p><p><strong>Dino Skender</strong> (36) nedavno je preuzeo Olimpiju. Imali su sedam bodova prednosti ispred Maribora, ali su onda kiksali i Skender je postao novi trener. Debitirao je pobjedom u prošlom kolu u gostima protiv Domžala. Gol odluke u 90. minuti zabio je <strong>Haris Kadrić</strong> (20). </p><p>- Bitno da smo dobili tu utakmicu, to nam je donijelo mir prije derbija. Iako je derbi bitan u borbi za naslov, ova utakmica nije presudna. Imamo još šest utakmica nakon nje - kazao nam je Skender.</p><p>Hrvatski treneri bore se za naslov prvaka u Sloveniji, a lani su Skender i Jakirović bili rivali na klupi <strong>Osijeka </strong>i <strong>Gorice </strong>u HNL-u.</p><p>- Borili smo se za plasman u Europu, a sad se u susjedstvu borimo za naslov prvaka. Slovencima je, naravno, isto tako jako zanimljivo to što smo lani protivnici bili u HNL-u. Dobio je Jakirović<strong> obje utakmice</strong> protiv mene s Goricom, ali na kraju smo mi otišli u Europu. Nadam se da ću opet biti uspješniji i da će Olimpija uzeti naslov prvaka - kaže za kraj Skender.</p><p>Olimpija je zaista momčad s hrvatskim štihom. Tu su golman Matija Orbanić (20), branič Marko Perković (28), veznjak Bojan Knežević (23) te napadač<strong> Ante Vukušić</strong> (29). Potonji se bori za titulu prvog strijelca slovenskog prvenstva s hrvatskim napadačem Vizingerom. Bivši napadač <strong>Hajduka </strong>zabio je 18 komada uz pet asistencija u 28 utakmica, a za gol mu u prosjeku trebaju 133 minute.</p><p>Sergej Jakirović u obrani će imati hrvatskog stopera <strong>Špiru Peričića</strong> (26), Splićanina koji je ranije nosio dres Hajduka, ali i Cibalije, Slaven Belupa, Mure...</p>