VLAHO PAVLIĆ ZA 24SATA PLUS+

Hrvatski dragulj lovi naslov najboljeg na svijetu: 'I mene je iznenadilo, teško je to opisati...'

Piše Zdravko Barišić,

Vlaho Pavlić (21) budućnost je naše vaterpolske reprezentacije i jedan od kandidata za najboljeg vaterpolista svijeta: 'Prijatelji i obitelj napravili su veliku stvar, potaknuli su sve da glasaju'