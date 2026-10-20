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Foto: Sime Zelic/PIXSELL
VLAHO PAVLIĆ ZA 24SATA PLUS+

Hrvatski dragulj lovi naslov najboljeg na svijetu: 'I mene je iznenadilo, teško je to opisati...'

Piše Zdravko Barišić,

Vlaho Pavlić (21) budućnost je naše vaterpolske reprezentacije i jedan od kandidata za najboljeg vaterpolista svijeta: 'Prijatelji i obitelj napravili su veliku stvar, potaknuli su sve da glasaju'

Moćnoj Španjolskoj ne može svatko zabiti sedam golova. A kad vam to pođe za rukom s 21 godinom, jasno je da se u vama krije hrvatsko vaterpolsko blago. Ovaj dijamant o kojem pričamo, zvan Vlaho Pavlić, brusi se u dubrovačkom Jugu. Mnogi ga vide kao zvijezdu naše vaterpolske reprezentacije u budućnosti, a njegov golemi potencijal prepoznala je Svjetska organizacija vodenih sportova, koja ga je nominirala za najboljeg vaterpolista svijeta za 2026. godinu!

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