Bravo, dečki! Hrvatski futsal reprezentativci u polufinalu EP

Iako bi za mjesto u polufinalu bio dovoljan i remi, hrvatska futsal reprezentacija je pobijedila 3-1 i osigurala si mjesto među četiri najbolje momčadi na Europskom prvenstvu.

Naši reprezentativci do 19 godina Ukrajinu su pobijedili s 3-1 i kao druga momčad skupine osigurala je mjesto u završnici. Iako ima utakmicu manje, prva je zbog bolje gol razlike Španjolska i ostat će na vodećoj poziciji i nakon svoje utakmice s Ukrajinom.

