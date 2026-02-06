Obavijesti

Sport

Komentari 1
SRETNO, HRVATSKA

Hrvatski futsalaši love broncu! Evo gdje gledati važan susret

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski futsalaši love broncu! Evo gdje gledati važan susret
Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U borbi za treće mjesto na Euru u futsalu, Hrvatska će igrati protiv Francuske. Susret počinje u 16 sati, a možete ga gledati u izravnom prijenosu na RTL-u 2 i platformi Voyo

Admiral

Hrvatska futsalska reprezentacija igra za povijesnu broncu! Nakon što je zamalo je šokirala moćnu Španjolsku u polufinalu Europskog prvenstva, poraz 2-1, sada ima priliku protiv Francuske doći do medalje. Susret se igra u Areni Stožice, u Ljubljani, te se očekuje ogromna podrška hrvatskih navijača.

Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu
Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Protiv Španjolske naši futsalaši odigrali su sjajno, ali sreća nije bila na njihovoj strani. Višestruki europski prvak jako se mučio protiv inspirirane Hrvatske i strepio do zadnje minute, ali se provukao. Ipak, Hrvatska se može nadati velikom uspjehu jer je pokazala kako ima kvalitetu, znanje i energiju za doći do medalje.

Protivnik u borbi za broncu je Francuska. Hrvatska je otvorila natjecanje protiv Francuza te je susret završio 2-2, iako su mnogi vidjeli Francuze ako izrazite favorite. Taj susret igrao se u Latviji, ali u Sloveniji će huk hrvatskih navijača zasigurno biti veliki vjetar u leđa našim futsalašima u pohodu na broncu.

Utakmica počinje u 16 sati, a bit će i TV prijenosa. Susret možete gledati na RTL-u 2 kao i na platformi Voyo. Također, na RTL-u 2 moći ćete gledati i finale između Portugala i Španjolske koje se igra u 19.30.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Prvi igrač ikad iz Bocvane stigao je u HNL
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Prvi igrač ikad iz Bocvane stigao je u HNL

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Zbogom holivudski dome! Ivica Zubac iznenada seli iz luksuzne vile u Los Angelesu
NAPUŠTA SUNČANU OAZU

FOTO Zbogom holivudski dome! Ivica Zubac iznenada seli iz luksuzne vile u Los Angelesu

Ivica Zubac sa suprugom i djetetom morat će napustiti luksuznu vilu koju je kupio u Los Angelesu. Novi dom promaći će u Indianapolisu gdje će igrati za Pacerse
FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira
UOČI KARNEVALA U RIJU

FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira

Vinicius Junior u vezi je s Virginijom Fonsecom. Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026