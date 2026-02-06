Hrvatski futsalaši love broncu! Evo gdje gledati važan susret

Hrvatska futsalska reprezentacija igra za povijesnu broncu! Nakon što je zamalo je šokirala moćnu Španjolsku u polufinalu Europskog prvenstva, poraz 2-1, sada ima priliku protiv Francuske doći do medalje. Susret se igra u Areni Stožice, u Ljubljani, te se očekuje ogromna podrška hrvatskih navijača.

Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Protiv Španjolske naši futsalaši odigrali su sjajno, ali sreća nije bila na njihovoj strani. Višestruki europski prvak jako se mučio protiv inspirirane Hrvatske i strepio do zadnje minute, ali se provukao. Ipak, Hrvatska se može nadati velikom uspjehu jer je pokazala kako ima kvalitetu, znanje i energiju za doći do medalje.

Protivnik u borbi za broncu je Francuska. Hrvatska je otvorila natjecanje protiv Francuza te je susret završio 2-2, iako su mnogi vidjeli Francuze ako izrazite favorite. Taj susret igrao se u Latviji, ali u Sloveniji će huk hrvatskih navijača zasigurno biti veliki vjetar u leđa našim futsalašima u pohodu na broncu.

Utakmica počinje u 16 sati, a bit će i TV prijenosa. Susret možete gledati na RTL-u 2 kao i na platformi Voyo. Također, na RTL-u 2 moći ćete gledati i finale između Portugala i Španjolske koje se igra u 19.30.