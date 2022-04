Hrvatski gimnastičari osigurali Svjetsko prvenstvo u Liverpoolu

Filip Ude zauzeo je peto mjesto u finalu konja s hvataljkama na Svjetskom kupu u Bakuu, no ono puno važnije, izborio je plasman na Svjetsko prvenstvo kojem je na jesen domaćin Liverpool. Uz Filipa, isto su uspjeli Aurel Benović na parteru te Tin Srbić na preči.

Četiri turnira Svjetskog kupa koja su iza nas, Cottbus (Ude zlatni, Benović i Srbić srebrni), Doha (Benović brončani, Srbić zbog ozljede odustao od finala), Cairo i Baku (Ude peti), bili su kvalifikacijski za SP, a iako pokošeni ozljedama, hrvatski reprezentativci uspjeli su osigurati čak tri norme za Liverpool.

Ude je skupio 54, Benović 45, a Srbić 33 kvalifikacijska boda. Nova prilika za plasirati se u Liverpool biti će u kolovozu na Europskom prvenstvu u Münchenu.

Filip, član GK Marijan Zadravec Macan, u nedjelju je u svom 64. finalu Svjetskog kupa u karijeri odradio start 5.5 i bio ukupno peti s ocjenom 14.200. Slavio je najbolji konjaš u ukupnom poretku Svjetsko kupa, Kazahstanac Nariman Kurbanov (14.633), srebrni je bio Albanac Matvei Petrov (14.466), a brončani Francuz Cyril Tommasone (14.333).

- Rijetko kad sam jako zadovoljan, ali sada sam jako zadovoljan svojom izvedbom. Suci su me malo zakinuli ovaj put u finalu, trebao sam dobiti barem desetinku, dvije više. Nisam to ja rekao, nego svi drugi, jer sam stvarno napravio čistu vježbu, 5.5 start. Ali, negdje dobijem, negdje malo izgubim, nemam se što previše žaliti. Znam da će mi se to vratiti negdje gdje će biti važnije. Treći sam u ukupnom poretku Svjetskog kupa i sretan sam što mi je to uspjelo. Za mene slijedi Svjetski kup u Osijeku za dva mjeseca, a onda Europsko i Svjetsko prvenstvo. Još ne znam na koje Svjetske kupove ću još ići, ali Osijek je siguran. Sad ću imati mali odmor, pa sve ispočetka - poručio je Ude nakon finala.

Sada slijedi i kratka pauza od svjetske sportske gimnastike, a nove borbe kreću od 26. do 29. svjetskim Challenge kupom u Varni, zatim Osijek 9. do 12. lipnja pa Koper 16. do 19. lipnja.

