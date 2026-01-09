Hrvatski hit napadač napušta Celje? Mađari obaraju rekord

Hrvatski napadač Franko Kovačević (26) ima sezonu iz snova. Briljira u Celju te su sve glasnije priče o njegovom odlasku iz Slovenije. Najviše je zagrizao mađarski Ujpest, piše Nogomania. Cijena bi trebala biti oko tri milijuna eura te bi transfer uskoro mogao biti posve dogovoren. Kovačević je u 28 utakmica zabio 25 golova te je s razlogom jako tražen u Europi.

Rijeka: Trener NK Celja Albert Riera i igrač Franko Kovačević | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Celjani su prvotno cijenu postravili na pet milijuna eura, isto za koliko je Raul Florucz iz Olimpije otišao u Union SG, ali je taj iznos ipak nerealan, koliko god da je Kovačevićeva vrijednost narasla ove sezone. Ujpest ove sezone ne igra dobro te se nalazi na osmom mjestu mađarskog prvenstva. Trebaju im golovi, kojih suz u 18 utakmica zabili 27, a jedan od najubojitijih igrača zasigurno će im pomoći. Podsjetimo, u Ujpestu igraju i dvojica bivših Dinamovaca, Arijan Ademi i Fran Brodić.

Ako do transfera zaista dođe, Kovačević će postati najskuplji ulazni transfer Ujpesta u povijesti. Mađarski klub će uskoro krenuti na pripreme u Španjolsku, a u avionu bi mogao biti i hrvatski napadač. Očekuje se da će Ujpest kroz koji dan poslati službeu ponuduu Celju za hrvatskog napadača.

Sjajna igra Kovačeviću je donijela titulu najboljeg strijelca Konferencijske lige (pet golova), kao i slovenske lige (11 golova), a našao se i na pretpozivu Zlatka Dalića. Bit će zanimljivo vidjeti gdje će Kovačević nastaviti svoju sjajnu formu, a prelazak u Mađarsku mogao bi mu donijeti velik napredak.