Tko je hrvatsko-japanski borac koji se bori za život? Ima zlato s OI, a trener mu je smrskao uho

Satoshi Ishii (37) hrvatski je Japanac koji je objavio kako se bori za život. Ishii je na Instagramu s javnosti podijelio situaciju u kojoj se nalazi. Potresna fotografija prikazuje našeg MMA borca i zlatnog iz Pekinga 2008. u džudu kako leži u bolničkom krevetu zabrinula je obožavatelje.

- Borim se protiv neočekivane bolesti. Bio sam na hitnoj operaciji tri puta po dva tjedna. I prošao sam najgori dio, polako se oporavljam. Vratit ću se svojim ciljevima što je prije moguće. Zahvaljujem liječniku što mi je spasio život i hvala svima koji me podupiru bez obzira što se dogodilo - napisao je Ishii na Instagramu.

U komentarima s željama da se što prije oporavi javili su mu se voditelj Podcast Inkubatora Marko Petrak, bodybuilder i influencer Stjepan Ursa, UFC borac Aleksandar Rakić, bivši UFC borac i trenutni prvak KSW-a Phil De Fries i mnogi drugi.

Borac je hrvatskoj javnosti postao poznat 2014. godine kada se prvi put borio s Mirkom "Cro Cop" Filipovićem. Tada velika zvijezda u usponu, Ishii je htio na Mirku izgraditi put u MMA-ju, no stvari se nisu odvile kako je zamišljao i izgubio je liječničkim prekidom. Cro Cop ga je pogodio s poda laktom u čelo, a usprkos naporima ekipe krvarenje se nije moglo zaustaviti i borba je prekinuta. Niti šest mjeseci kasnije zakazan je revanš u kojemu je ponovno slavio Cro Cop svojom "specijalkom" lijevim high kickom, a pobjedu je potvrdio s nekoliko udaraca ground and pounda.

Odrekao se japanskog kako bi uzeo hrvatsko državljanstvo

Poslije toga Ishii je odlučio doći u Hrvatsku kako bi trenirao i učio upravo od Mirka koji ga je dva puta pobijedio.

- Nisam mislio da ću u Hrvatskoj ostati toliko dugo, ali ovo je zemlja iz snova. Živio sam na gotovo svim kontinentima, u Aziji, Južnoj Americi, Sjevernoj Americi, u Nizozemskoj, nigdje nije kao ovdje. Lijepo je vrijeme, ljudi su otvoreniji, topliji. Svi me vole - rekao je u intervjuu za 24 sata prije debija u KSW-u, a posebno je bio ponosan kada je dobio hrvatsko državljanstvo.

Što vam je rekla obitelj kad ste im rekli da želite hrvatsko državljanstvo?

- Nisu bili ljuti, dovoljno sam odrastao da mogu odlučivati u svoje ime, ali vjerujte, nije mi bilo lako odlučiti se na takav korak.

Zašto?

- Morao sam se odreći japanskog državljanstva, samim tim i putovnice koja je najjača na svijetu. Također, tu su i emocije, tamo sam ostavio neke jako dobre prijatelje koji mi nedostaju - kazao nam je Ishii.

Trener mu smrskao uho

Nije oduvijek u svijetu slobodne borbe. Počeo je kao judaš, a bio je nacionalni heroj 2008. kada je u Pekingu na Olimpijskim igrama osvojio zlatnu medalju u +100 kategoriji. Ipak, judo ga nije toliko ispunjavao. Želio se okušati u MMA-u, a to nije najbolje sjelo ljudima iz japanske judo federacije... Radili su pritiske na njega, fizički i verbalno ga je maltretirao trener i jednostavno je morao otići. Naime, Ishiija je prilikom jednog treninga trener udario utegom u uhu i zbog toga ima specifično "borilačko uho" ili u MMA zajednici poznato "cauliflower ear".

- Sjećam se da tijekom treninga ni vodu nismo smjeli piti, a kad bi netko nešto pogriješio, trener bi nas tukao pojasom. Kad bih se na treningu borio s nekim starijim, taj bi me gušio do kraja. Pustio bi me ne kad bih tapkao nego kad bih se onesvijestio. Ne želim se vraćati u judo, a čak i da hoću to mi ne dopuštaju pravila IJF-a (Svjetska judo federacija nap.a.). Naime, nije moguće vratiti se u judo, ako ste u jednom trenutku otišli u drugi sport - ispričao nam je Ishii

Foto: Instagram

Jeste li morali polagati ispit znanja za dobivanje hrvatskog državljanstva?

- Na sreću nisam, ali sve vam ja znam. 'Di si bio 91', kužiš, kako si, dobar dan, ja bi jeb**' - ispalio je Ishii svoj arsenal hrvatskih riječi kao iz topa.

Kakav će biti osjećaj izaći u ring s hrvatskom zastavom?

- To me čini ponosnim. Obožavam ovu zemlju, ove ljude. Dobivam puno poruka podrške iz cijele regije, iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine. Osjećam ljubav ljudi prema meni - rekao je tada Ishii.

Obožava ćevape i janjetinu

Mnogi Hrvati obožavaju Sushi. Kakvu vi hranu volite?

- Obožavam ćevape, pljeskavice, šopsku salatu, ali više volim srpsku hranu. Leskovački roštilj mi je favorit. Volim i, kako se kaže, janicu, ne, ne, janjetinu - priča nam Ishi u jednom dahu.

Ishii se je često znao isticati kako se opušta uz pjesme Marka Perkovića Thompsona, a najdraža mu je "Dolazak Hrvata". Javnost je često nasmijavao videima s Cro Copom. Bilo je tu spački, zezancije, a ekipa iz dvorena hrvatskog-japanskog borca natjerala je da proba igrati nogomet.

- Bolje mi je da se držim slobodne borbe. Nogomet nisam igrao u životu, 'ne volim'.

Majka mu je bivša rukometna reprezentativka

Kao naturalizirani Hrvat Ishi je imao nekoliko zanimljivih situacija s obzirom da smo s Japanom igrali na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru, ali i rukometnom u Egiptu, pa čak i nedavno u Parizu na Olimpijskim igrama. Situacija je još zanimljivija jer je Ishiijeva majka bila reprezentativka Japana u rukometu.

- Moja majka bila je rukometašica, igrala je za reprezentaciju Japana. Jednom su igrali u Beogradu. Moj otac je bio džudist i odmalena sam bio u judu, ne mogu se zamisliti kao rukometaša. Za rukomet nemam baš nikakvog talenta, ali baš nikakvog. Ja i rukomet, to nije dobra kombinacija. Živim u Zagrebu, volim Hrvate više nego Japance. Hrvatska je sad moja domovina i navijat ću svim srcem za Hrvate. Uostalom, Japan i nije nešto dobar u rukometu i uvjeren sam da će Hrvatska pobijediti - rekao nam je tada prije rukometne utakmice na svjetskom prvenstvu.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Koliko ima velio srce pokazao je mnogo puta. U Velikoj Gorici organizirao je trening džuda za osobe s invaliditetom, a sav prihod sa svog meča u Düsseldorfu protiv Stuarta Austina odlučio donirati Domu za nezbrinutu djecu u zagrebačkoj Nazorovoj ulici.

U Hrvatskoj je dobio dva nadimka.

- Hobit i Domagoj su nadimci koje sam dobio u ovdje. Stipe Drviš mi je rekao da izgledam kao Domagoj, a Hobit zato jer imam velika stopala - rekao je kroz smijeh.

Dobroćudni div koji se bavi cvjećarstvom

Ishii je bio u Hrvatskoj i kada su našu zemlju pogodila dva razorna potresa, onaj zagrebački i petrinjski. Kako dolazi iz zemlje koja je konstantno na udaru potresa znao je kako reagirati, ali ispričao nam je kako se svejedno strašno uplašio.

- Strašno sam se uplašio tijekom potresa. Doživio sam i ranije strašne potrese u djetinjstvu u Japanu, imam traume od toga. Tamo je treslo puno jače nego ovdje, ali i sad sam se jako prepao, ništa vas ne može pripremiti za to. Veliki potres pogodio je Osaku kad sam bio mali, preko 100.000 kuća i zgrada se urušilo.

U travnju ove ožujku ove godine dobroćudni div objavio je odlazak u mirovinu. I ne samo to, odlučio je napraviti novi zaokret u životu. Odselio je iz Hrvatske i vratio se u Japan, a ondje se počeo baviti cvjećarstvom.

- Umirovljujem se. Nakon što se umirovim, želim živjeti u Fukuoki (Japan) i raditi na pola radnog vremena. To ću i napraviti. Razmišljam o poslu u cvjećarnici na pola radnog vremena. Učit ću nazive cvijeća i kako ih uzgajati. Kad se preselim u Fukuoki, planiram kupiti oglasnik s poslovima na pola radnog vremena, a zatim ću otići na razgovor za posao - kazao je.

U MMA karijeri skupio je 25 pobjeda i 13 puta izgubio. Posljednji meč imao je u PFL-u kada je u kolovozu prošle godine izgubio od Danila Marquesa. Sada vodi svoji najvažniju borbu, onu za život i želimo mu da se što prije oporavi.