Hrvatski juniori na penale uzeli dva važna boda protiv Islanda

U neizvjesnoj utakmici, prepunoj preokreta, Hrvatska je nakon izvođenja penala pobijedila Island 5-4 (1-2, 2-0, 1-2, 0-0, 1-0) i osigurala dodatna dva boda. Trenutačno smo drugi, iza Španjolske, s istim brojem bodova, ali lošijom gol razlikom.

Island je do sinoć bio bez boda, ali su protiv nas skupili sve snage i bili iznimno brzi što nam je zadavalo dosta problema. Hrvatska je odlično otvorila utakmicu. Već u 4. minuti na asistenciju Patrika Dobrića, gol postiže Leo Selitaj. No, u situaciji kada Marin Joja dobiva pak u nogu i ostaje ležati na ledu, a sudac ne zaustavlja igru, Islanđanin Gunnar Arason u 9. minuti izjednačuje. Pet minuta kasnije, Arason zabija i drugi put, ali uz malu pomoć hrvatskog golmana Domagoja Trohe kojem je pak ispao iz ruke.

I drugu trećinu je Hrvatska otvorila golom. U 22. minuti izjednačujući gol za 2-2 postiže Dominic Rene Čanić, a oporavljeni Marin Joja se upisuje na listu strijelaca u 33. minuti za novo vodstvo Hrvatske od 3-2.

Treća trećina pružila je dosta uzbuđenja i preokreta. Islanđani u 51. minuti izjednačuju na 3-3 što je unijelo nervozu u hrvatsku igru. Uslijedila su dva isključenja hrvatskih juniora, Islanđani koriste prednost i zabijaju za vodstvo od 4-3. No, minutu kasnije Dominic Rene Čanić postiže svoj drugi pogodak i Hrvatskoj osigurava produžetke koji su završili bez pogodaka pa su uslijedili penali.

Pobjednika smo saznali tek u osmom raspucavanju, a na oduševljenje 1000 gledatelja gol je postigao Patrik Dobrić.

- Nakon dana odmora, dečki su izašli iz tempa i to se vidjelo. Dosta smo se mučili, ali i vraćali u utakmicu. Imali smo 4 prečke, a i suci su donijeli nekoliko upitnih odluka. No, i Islanđani su se muški potukli pa je sve to odredilo našu igru. Troha je bio izvrstan i najvažnije je da smo uzeli ta dva boda. U srijedu igramo s Kinom i nadam se da ćemo opet uspostaviti svoju igru - rekao je poslije utakmice glavni trener Alan Franjković.

Odigrana su još dva susreta. Srbija i Nizozemska odigrale su neizvjesnu utakmicu koja je u regularnom dijelu završena rezultatom 4-4. Minutu prije kraja produžetka za konačnih 5-4 zabija Van der Genugten čime je Nizozemska osigurala trenutno treće mjesto na ljestvici. Španjolska je nadigrala Kinu i pobijedila 7-3 i trenutno je prva, ispred Hrvatske, zbog bolje gol razlike.

U srijedu Hrvatska igra s Kinom u 20 sati, Nizozemska sa Španjolskom u 13 te Island i Srbija u 16.30 sati.



