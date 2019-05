'Hrvatski killer' dobio Poljaka! Izborio borbu za naslov prvaka

Krenuo je nesigurno i u podređenom položaju, ali je kvaliteta na kraju presudila. Hrvatski borac Antun Račić (29) pobijedio je Poljaka Pawela Polityla podijeljenom sudačkom odlukom i osigurao borbu za titulu u bantam kategoriji u sklopu najjače europske MMA organizacije KSW.

Poljak je na turniru u Gdanjsku puno bolje krenuo u meč, rušio je našeg borca nekoliko puta, a dok on nije uspio ništa napraviti i prva runda je pripala Poliytlu. Nakon što je došlo do pada nervoze Dubrovčanin se napokon probudio i s nekoliko udaraca uzdrmao tvrdog Poljaka. To je dovelo paniku kod njega, pokušao rušenjem vratiti dominaciju na svoju stranu, no bio je nemoćan, Račić ga je lako čitao.đ

Posljednja runda bila je ta koja će odlučiti pobjednika, a to su znali i njih dvojica. Krenulo je dosta pasivno, prve dvije minute nije bilo nekih pokušaja, a onda je Poljak srušio Račića i dobio blagu prednost. Činilo se da će to presuditi i da će Politylo pobijediti, ali onda preokret. Račić je pola minute prije kraja ošamutio Poljaka s nekoliko udaraca u lice i osigurao pobjedu.

Bila je to teška borba gdje su sitnice odlučivale, a hrvatski killer je to savršeno iskoristio i osigurao si borbu za titulu.

Dva suca su presudila u njegovu korist 29-28, dok je treći sudac smatrao da je Poljak bio bolji i u trećoj rundi te je njemu dao prednost od 29-28.

Njih dvojica borila su se i u Račićevom debiju za promociju KSW prije nekoliko mjeseci, a i tada je Antun slavio, ali tada jednoglasnom odlukom sudaca...

- Cilj je pobijediti Pawela i, kako su mi rekli iz KSW-a, ako pobijedim borim se za titulu KSW-a - rekao nam je Antun u intervjuu prije dva dana, a to je i napravio. No, ako pobijedi u meču za naslov bantam kategorije, postat će KSW-ov prvak do 61,5 kilograma jer ta kategorija donedavno nije nije ni postojala.

- Tako je. Vidi, kategorija u bantamu se u KSW-u otvorila baš zbog Anzora koji je meni otkazao u Dublinu. On je stvarno ogroman borac i ne može skidati kile na 61. Jednom je skinuo i nije bio prepoznatljiv tako da je odustao od te kategorije - rekao je Račić.