Hrvatski komentator van sebe! Nevjerojatna golčina Villarreala

Santi Cazorla i Gerard Moreno ostat će zapisani kao autori jednoga od najljepših golova sezone, barem u Španjolskoj. Jer takve se akcije ne događaju svaki dan. Pogledajte i uživajte

<p>Prošli tjedan pisali smo o čudesnoj golčini napadača Red Bull Salzburga <a href="https://www.24sata.hr/sport/suigrac-mu-se-drzao-za-glavu-pogledajte-zlatkovu-bombu-701873" target="_blank">Zlatka Junuzovića</a> koji bi morao ući u konkurenciju za Fifinu nagradu Puskás za najljepši gol godine, a u nedjelju je u Primeri pao još jedan. Ništa manje lijep.</p><p>Villarreal je u 44. minuti okršaja protiv Valencije na svom stadionu Cerámica zabio golčinu koju je vjerojatno nemoguće zabiti i na videoigri.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Luke Modrića</strong></p><p>Golman <strong>Sergio Asenjo</strong> ispucao je svijeću na 20-ak metara od gola gdje ju je u zraku amortizirao <strong>Santi Cazorla</strong> i ljevicom lagano digao do <strong>Gerarda Morena</strong>, a on je raspalio ljevicom - dakako, iz voleja - uz samu lijevu stativu.</p><p>- Pa je li moguće?! Kakav gol! Kakav gol je zabio Moreno na asist Cazorle! Spektakl na Cerámici. Ovo je divota. Ovo je divota! Jedan od golova sezone - vikao je komentator hrvatskog Sport Kluba <strong>Ivan Hodoba</strong> u izravnom prijenosu, a i mi dijelimo njegovo uzbuđenje.</p><p>Inače, bio je to gol za konačnih 2-0, a Villarreal je ostao u igri za plasman u Ligu prvaka jer zaostaje tri boda za četvrtoplasiranom Sevillom. Valencia se od nje vjerojatno oprostila jer je na osmom mjestu s osam bodova minusa za četvrtom pozicijom šest kola prije kraja.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Spektakularan gol Villarreala možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/Primera/a114119-VIDEO-Je-li-ovo-najbolji-prvi-dodir-ikad.html" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p>