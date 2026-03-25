Hrvatski napadač doživio novi peh. Nakon sedam mjeseci pauze morao ponovo pod nož
Parma je potvrdila kako je hrvatski napadač Matija Frigan (23) u srijedu prijepodne operiran u Bologna zbog puknuća medijalnog meniskusa lijevog koljena. Zahvat su obavili u prisutnosti klupskog medicinskog osoblja i protekao je bez komplikacija. Već sljedećeg dana Frigan započinje rehabilitaciju, a liječnici će njegov oporavak pratiti iz dana u dan.
- Ovo je bolan trenutak, ali moram ga prihvatiti kao dio procesa. U sebi imam još više želje nego prije: jedva čekam da se potpuno oporavim, vratim na teren i dam sve od sebe za ovu momčad. Poletan sam, motiviran i spreman raditi svaki dan kako bih se vratio na 100 posto i dao doprinos - poručio je Frigan.
Mladi napadač prolazi kroz iznimno teško razdoblje otkako je prošlog ljeta stigao u Parmu iz Westerlo u transferu vrijednom oko devet milijuna eura. Nakon odlične sezone u Belgiji, u kojoj je zabio 13 golova i dodao dvije asistencije, transfer u Italiju trebao je predstavljati iskorak u karijeri. Umjesto toga, ubrzo se suočio s nizom problema.
Već u kolovozu prošle godine teško je ozlijedio koljeno, odnosno potrgao prednji križni ligament, zbog čega je izbivao s terena oko sedam mjeseci. U tom je razdoblju upisao tek jedan kratak nastup u kupu, nakon čega je uslijedio dug oporavak. Nedavno se vratio treninzima s prvom momčadi, no na treningu u klupskom centru u Collecchiju ponovno je ozlijedio isto koljeno, ovaj put meniskus, što je zahtijevalo novu operaciju.
- Iskreno mi je žao zbog ovog daljnjeg neuspjeha. To je bolan trenutak, ali moram ga prihvatiti kao dio puta. Ali u sebi sam još više željan nego prije: jedva čekam da se potpuno oporavim, vratim na teren i dam sve od sebe za ovu momčad. Poletan sam, motiviran i spreman raditi svaki dan kako bih se vratio na 100 posto i doprinio uz suigrače - dodao je.
