PARADA PRIJATELJSTVA

Hrvatski navijači pripremaju paradu u Dallasu, evo detalja! Megazastava, kočije, motori...

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
U Leipzig stigla najveća hrvatska navijačka zastava dugačka 107 metara | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dallas postaje središte hrvatsko-američkog prijateljstva! Velika parada s kočijama, bubnjarima i gigantskom zastavom Hrvatske očekuje navijače uoči utakmice Hrvatske i Engleske na SP-u

U ponedjeljak. 16. lipnja u središtu Dallasa, dan uoči utakmice Hrvatske i Engleske na otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva, održat će se Parada američko‑hrvatskog prijateljstva koju organizira navijačka udruga Mi Hrvati. Bit će to prilika da scene zajedništva hrvatskih navijača na drugom kontinentu odu u svijet usred najveće svjetske sportske pozornice.

Događaj počinje okupljanjem kod Civic Gardena na adresi 1014 Main St, glavni program kreće u 19.15 po lokalnom vremenu, a nakon povorke slijedi svečani skup i konferencija za medije u Main Street Garden Park s početkom u 20.15.

Program parade hrvatsko-američkog prijateljstva

Parada će pratiti kružnu rutu koja počinje i završava kod Civic Gardena, a organizatori najavljuju bogat program s produkcijom i osiguranjem. Među najavljenim atrakcijama su Red Dirt Riders Equestrian Drill Team iz Texarkane, koji će izvesti formacijske nastupe uz isticanje hrvatske, američke i teksaške zastave. Najavili su i spektakularan defile kočija pod upravom organizacije "Vintage Carriage" te niz tematskih kočija s glazbom i navijačkim koreografijama.

Organizatori najavljuju i razvijanje velike hrvatske navijačke 150 metara duge i 12 metara široke zastave iz Crikvenice koja će dominirati gradskim prizorom. Također su najavili navijački korteo s bubnjarom i barjaktarom u crveno-bijeloj šahovnici uz pratnju navijačkih skupina i folklornih ansambala. Organizatori ističu da je povorka otvorena za sve koji žele sudjelovati.

U najavi događaja organizatori podsjećaju na povijesne veze Hrvatske i SAD‑a, navodeći primjere poput ranog priznanja američke neovisnosti od strane Dubrovačke Republike, hrvatskog podrijetla kravate te doprinosa Nikole Tesle. Tijekom povorke planiraju i minutu šutnje ispred spomenika Johnu F. Kennedyju u znak poštovanja prema bivšem američkom predsjedniku.

Grad Dallas i lokalne službe pružile su logističku i sigurnosnu potporu događaju. Lokalna policija odobrila je pratnju s ceremonijalnim motociklima Harley‑Davidson za osiguranje rute. U znak zahvalnosti, odgovorne su osobe navijači pozvali kao počasne goste u Hrvatsku. Organizatori pozivaju sve zainteresirane, Amerikance, Hrvate, stanovnike Teksasa i ljubitelje sporta i kulture, da prisustvuju i sudjeluju u proslavi prijateljstva dviju zemalja.

