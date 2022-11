Hrvatski navijači razvili zastavu u Dohi, ali tu ne misle stati: Otkrili su nam što planiraju...

Hrvatski navijači jutros su se okupili ispred hotela Sheraton u Dohi gdje su se susreli s hrvatskim izbornikom Zlatkom Dalićem uoči važne utakmice s Kanadom koja se igra od 17 sati.

Dalić je u društvu predsjednika Marijana Kustića, Dejana Lovrena, Martina Erlića i Borne Baršića pozdravio 300-injak okupljenih navijača koji su ih dočekali sa hrvatskom zastavom dugom 200 metara.

Zastava je teška 100 kilograma, a šest žena šilo ju je puna tri dana. U Dohu je stigla zrakoplovom iz Zagreba kao poseban teret, a da je carinici propuste iz zračne luke trebalo je ishodovati posebno odobrenje policije.

Hrvatski navijači učinit će sve kako bi pružili maksimalnu podršku reprezentaciji, a s idejama ne misle stati. Kako doznajemo, organizatori će uoči sljedeće utakmice, koju Hrvatska igra u četvrtak protiv Belgije, zastavu objesiti s hotela od vrha do dna.

- Nama podrška treba. Ovo nam je bitno. Hvala im. Dat ćemo sve od sebe da mi uveselimo dan. Da osjetimo da je to Svjetsko prvenstvo. Nažalost, nema nas puno to. No, ovo je zaista velika stvar - bio je emotivan izbornik Zlatko Dalić.

Hrvatskoj je pobjeda protiv Kanade itekako važna s obzirom na to da je remizirala s Marokom (0-0) i uzela tek bod, pa bi se u protivnom za prolazak skupine morala vaditi u posljednjem kolu protiv Belgije koja je trenutačno prva s tri boda.

