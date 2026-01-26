Hrvatski NBA dvojac dominira. Zubac slavio protiv Brooklyna, a Matković iznenadio San Antonio

Košarkaši Los Angeles Clippersa pobijedili su na domaćem parketu Brooklyn sa 126-89, u sklopu NBA lige u noći s nedjelje na ponedjeljak, a solidan je u sastavu kluba iz Los Angelesa bio hrvatski centar Ivica Zubac. Tijekom druge četvrtine Clippersi su vodili čak 47-14, a u tom su trenutku i Kawhi Leonard i James Harden zabili po 15 poena, odnosno, svaki je na kontu imao više od kompletne suparničke momčadi. Na poluvremenu je domaćin vodio 68-37 i već je tada susret bio riješen.

S obzirom da je neizvjesnost brzo isparila s parketa mnogi najbolji igrači Clippersa nisu proveli puno vremena u igri pa tako niti Zubac koji je za 23 minute postigao 11 poena uz 10 skokova. Ostvario je još jednu asistenciju te jednu osvojenu i izgubljenu loptu. Prvi strijelac kluba iz Los Angelesa je bio Kawhi Leonard s 28 poena čemu je dodao pet skokova, dok je James Harden uz 19 poena imao osam asistencija i šest skokova.

Foto: Gary A. Vasquez

Detroit, najbolja momčad na Istoku, lako je pred svojim navijačima nadjačao Sacramento sa 139-116. Hrvatski košarkaš Dario Šarić niti ovom prilikom nije nastupio za Sacramento koji je upisao peti poraz u nizu. Kao i inače, Cade Cunningham je predvodio Detroit, postigao je 29 poena uz 11 asistencija i pet skokova. Jalen Duren je dodao 18 poena uz šest skokova. Cijela momčad Detroita odlično je gađala za tri poena ove večeri. Pogodili su igrači Detroita 16 od 31 upućene trice što je iznad 50 posto. Na drugoj strani je Domantas Sabonis ubacio 12 poena uz osam asistencija i sedam skokova.

Foto: David Reginek

New Orleans, najslabija momčad na Zapadu, iznenađujuće je slavio kod San Antonija sa 104-95. Domaćin je nadoknadio -20 iz druge četvrtine, ali je završnica ipak pripala gostima koji su ostvarili tek 12. pobjedu u sezoni. Saddiq Bay i Zion Williamson postigli su po 24 poena za New Orleans, a ujedno su obojica ostvarila po deset skokova i četiri asistencije. Hrvatski košarkaš Karlo Matković za goste je odigrao 11 i pol minuta te je uz šut 1-1 iz igre postigao dva poena. Ostvario je jedan skok i imao jednu izgubljenu loptu. U sastavu San Antonija je Victor Wembanyama ubacio 16 poena uz 16 skokova, a upisao je i četiri blokade.

Foto: Daniel Dunn

Nije ove noći izgubio samo San Antonio, druga momčad na Zapadu, već i najbolja Oklahoma City, aktualni prvak. Toronto je slavio kao gost 103-101, a ključni igrač u pobjedi nad Oklahoma Cityjem bio je Immanuel Quickley koji je u posljednjoj minuti postigao pet poena. Dvoboj je završio s 23 poena, a tome je dodao i 11 skokova. Toronto je došao do četvrte pobjede u nizu. Na drugoj strani je Shai Gilgeous-Alexander ubacio 24 poena uz šest asistencija, a Oklahoma City je izgubio deseti put ove sezone.

Foto: Alonzo Adams

Minnesota je upisala peti poraz u nizu, Golden State je u gostima, u Minneapolisu, pobijedio čak 111-85. Ključna je bila treća četvrtina u kojoj su gosti potpuno dominirali i taj dio igre dobili s 38-17. Stephen Curry je bio prvi strijelac u pobjedničkom sastavu s 26 poena, a tome je dodao sedam asistencije i četiri ukradene lopte. Imao je dobru potporu u Mosesu Moodyju koji je uz 19 poena ostvario i osam skokova. Najbolji igrač Minnesote bio je Anthony Edwards s 32 poena. Upisao je i 11 skokova, ali i čak osam izgubljenih lopti.

Foto: Matt Blewett