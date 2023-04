Hrvatski nogometaš napadnut iz zasjede u Italiji. Ispričao mu se i gradonačelnik Beneventa

Roko Jureškin (22), nogometaš Beneventa na posudbi iz Pise, doživio je veliku neugodnost u gradiću 50-ak kilometara udaljenom od Napulja.

Naime, Jureškin se nakon treninga vozio svojim automobilom, kad su ga trojica napadača zaustavila i napala na ulicama Beneventa. Jedan od njih ga udario ga je u lice, prenose talijanski mediji.

Ispričao mu se gradonačelnik

Napadači su potom pobjegli, a Jureškin je otišao na policiju i prijavio napad, a kasnije potražio pomoć kod klupskih liječnika. Policija traga za akterima kukavičkog čina...

- Osuđujemo počinitelje ove nasilne geste. Ponašanje nekih pojedinaca ne može dovesti u pitanje sportski duh Beneventa. Pozivam sve navijače da u miru proživimo završnicu prvenstva. U ime grada ispričavam se Jureškinu zbog ovog napada - kazao je gradonačelnik Beneventa Clemente Mastella.

'Nisu to baš neki hrabri ljudi'

Talijanski mediji nagađaju da se radi o nezadovoljnim navijačima budući da se klub nakon 32 odigrana kola nalazi na posljednjoj poziciji i ispadanje u treći rang talijanskog nogometa sve je izvjesniji.

- Želim vas samo kratko obavijestiti i reći da sam dobro nakon incidenta koji se dogodio prije dva dana, cijenim sve poruke zabrinutosti i ljubavi. Srećom, ništa se ozbiljnije nije dogodilo. Nisu to baš neki hrabri ljudi koji nekoga udare i pobjegnu. U novinama su malo pretjerali u opisu, svi koji me poznaju znaju da me ovakve stvari ne mogu ni uplašiti niti uznemiriti. Sada se okrećemo važnijim stvarima i fokusirat ćemo na sljedeću utakmicu koja je ispred nas - poručio je Jureškin putem Instagrama.

Jureškin je, inače, dijete Hajduka, igrao je i za Adriatic, Primorac, Dugopolje, slovačke klubove Seredu i Žilinu, a u srpnju 2022. angažirala ga je Pisa i ovog siječnja poslala na posudbu u Benevento.

Za hrvatsku U21 reprezentaciju odigrao je tri utakmice, posljednju u pobjedi protiv Engleske.

