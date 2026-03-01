Drama u Iranu, nakon napada SAD-a i Izraela. Hrvatski nogometaši Drožđek i Štrkalj bježali su automobilom od raketnih napada. Zračni prostor je zatvoren, a oni su u strahu otišli prvotno u Tursku
Hrvatski nogometaši pobjegli iz Irana: 'Bojali smo se za živote'
Nogometna karijera četvorice hrvatskih igrača u Iranu pretvorila se u dramu nakon raketiranja od strane SAD-a i Izraela. Napadi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na iranske vojne baze stvorili su kaos u državi, a za Domagoja Drožđeka (29) i Tomislava Štrkalja (29), članove kluba Tractor SC, jedini izlaz bio je bijeg automobilom prema turskoj granici.
- U tom kombiju bili smo igrač iz Srbije Sedlar, po jedan Albanac i Uzbekistanac, te Tomislav Štrkalj i ja, rekao je Drožđek za večernji.hr.
U trenutku kada je započela vojna operacija, koja je uključivala i napade na ciljeve u blizini Tabriza gdje su Hrvati bili stacionirani, cijela regija je ušla u stanje visoke napetosti. Iranski zračni prostor je u potpunosti zatvoren, a vodeće zrakoplovne kompanije otkazale su stotine letova iz ključnih čvorišta poput Dohe i Dubaija, ostavljajući brojne strane državljane, uključujući i sportske djelatnike, zarobljenima.
- U vrijeme kad smo polazili na put već su bili počeli napadi. Taman dok smo imali sastanak s trenerom, pala je jedna bomba, čuli smo eksploziju. Ne znam koliko je to daleko bilo od nas, ali baš smo se prepali u tom trenutku.
Iranska nogometna liga je odmah prekinuta, a posljednja utakmica koju je Tractor SC odigrao protiv Gol Gohara održana je pred praznim tribinama zbog sigurnosnih procjena koje su, pokazalo se, bile i više nego opravdane.
Komentirao je Drožđek i rizik ostanka u Iranu.
- Čujte, rizik je još veći bio ostati tamo. Mi smo se odlučili krenuti na put osjetivši da civili nisu ugroženi, da gađaju vojne baze. Do Vana smo se vozili dva i pol sata, potom smo odletjeli u Istanbul, tamo smo prenoćili u hotelu blizu zračne luke i danas ujutro poletjeli za Zagreb. Na putu prema iransko-turskoj granici vidjeli smo rakete kako lete; to nije baš uobičajena situacija, nisam znao što se točno događa oko mene. Naravno, u tim trenucima nije ti svejedno; s jedne strane osjećaš se sigurno jer odlaziš na sigurno, a s druge strane doživljaj tih raketa i eksplozija nije ugodan.
Njihova velika sreća u nesreći bila je lokacija kluba; Tabriz je smješten na sjeverozapadu Irana, u pokrajini Istočni Azerbajdžan, relativno blizu granice s Turskom. Upravo ta geografska prednost omogućila im je da se automobilom upute prema graničnom prijelazu Bazargan.
Hrvatsku koloniju u Tractor SC-u, uz spomenute Drožđeka i Štrkalja, činili su još i Igor Postonjski (31) te Tibor Halilović (30). Srećom po njih, Postonjski se u vrijeme napada nalazio u Hrvatskoj na oporavku od operacije koljena, dok je Halilović samo nekoliko dana ranije otputovao u domovinu radi rješavanja administrativnih obveza vezanih uz putovnicu. Bivši trener kluba, hrvatski stručnjak Dragan Skočić (57), također je napustio Iran desetak dana prije eskalacije.
