VELIKI USPJEH

Hrvatski paraatletičari vratili se sa SP-a s medaljama! Dočekali ih pljeskom i transparentima...

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Svečani doček hrvatskih reprezentativaca sa Svjetskog prvenstva u paraatletici | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Iz daleke Indije vratili su se hrvatski paraatletičari, a pridružila im se na putu iz Singapura i paraplivačica. Obitelj i prijatelji dočekali su medaljaše u zagrebačkoj zračnoj luci

Nije to bio doček u svečanom salonu, kao za mnoge atletske zlatne medalje, ili na nekom od gradskih trgova nakon uspjeha reprezentacija u timskim sportovima. Bez velikih najava i pompoznog slavlja u zagrebačku Zračnu luku "Franjo Tuđman" sletjeli su hrvatski paraolimpijski medaljaši, gdje su ih dočekali uz manju svečanost nakon što su na 12. Svjetskom prvenstvu u New Delhiju osvojili četiri medalje. Dočekali su ih državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić te zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet.

Zagreb: Svečani doček hrvatskih reprezentativaca sa Svjetskog prvenstva u paraatletici | Foto: Igor Soban/PIXSELL

S osmijehom su izlazili paraatletičari - Deni Černi, zlatni u bacanju kugle (F33), te još jedan svjetski prvak Ivan Katanušić, u bacanju diska. S njima su bili i brončani bacač diska (F52) Velimir Šandor te bacač kugle (F46) Luka Baković. Uz njih je bila i paraplivačica Emma Mečić, koja je osvojila srebro na Paraplivačkom prvenstvu u Singapuru na 400 m slobodno (S9), a nije bilo Dine Sinovčića, koji je bio srebrni na 100 m leđno (S6).

Zagreb: Svečani doček hrvatskih reprezentativaca sa Svjetskog prvenstva u paraatletici | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Razvukli su im se osmijesi kad su vidjeli svoje najmilije, pedesetak ljudi dočekalo ih je u predvorju zračne luke, a bili su to uglavnom njihova obitelj, prijatelji te nekoliko novinara. Među okupljenima su prevladavali oni iz Grubišnog Polja, koji su strpljivo čekali da njihov miljenik Deni Černi odradi sve obaveze prema medijima, a zatim mu s ponosom zapljeskali i odradili fotografiranje. Simpatična je bila i beba koja je mirno spavala u kolicima, iznad nje se ponosno vijorila zastavica s natpisom "Imam kuma nema ga država".

Zagreb: Svečani doček hrvatskih reprezentativaca sa Svjetskog prvenstva u paraatletici | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Poslušali su pohvale na dočeku, s ponosom pokazali medalje i otišli do onih koji su uvijek bili uz njih i koji će uvijek biti. Pokazali su sebi i svijetu da granica za njih zapravo ne postoji, proslavili u miru i nastavljaju dalje u sportskom duhu i s pogledom prema novom natjecanju. 

