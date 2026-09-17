Hrvatski parastrijelci osvojili broncu na SP-u u Changwonu

Hrvatska reprezentacija u sastavu Fran Skračić, Petar Jelaković i Darko Golubić osvojila je treće mjesto u disciplini VIP (zračna puška ležeći – SHVI) na Svjetskom prvenstvu u korejskom Changwonu.

Hrvatski strijelci su osvojili broncu s ukupno 1829.3 krugova. Pobijedila je Poljska s 1846.2 pogođena kruga, dok je srebro pripalo Španjolcima s 1839.1 krugova.

U pojedinačnoj konkurenciji najzapaženiji rezultat ostvario je Petar Jelaković koji je nakon sjajnog nastupa u kvalifikacijama koje je završio kao drugi (621.8 krugova), u finalu zauzeo sedmo mjesto (140.6 krugova). Na pragu ulaska u finale bio je i Darko Golubić koji je svoj nastup završio na devetom mjestu (605.3 krugova), dok je Fran Skračić natjecanje završio kao 12. u ukupnom poretku (602.2 krugova).

U disciplini VIS (zračna puška stojeći) Petar Jelaković je osvojio sedmo mjesto (84.5), dok je Darko Golubić bio osmi (58.3).

U kvalifikacijama je nastupio i Fran Skračić, međutim diskvalificiran je zajednos s još trojicom natjecatelja. Razlog diskvalifikacija je bilo pravilo 6.7.9.1a (krutost jakne).