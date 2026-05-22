Obavijesti

Sport

Komentari 0
U PARIZU

Hrvatski predstavnici saznali protivnike na Roland Garrosu: Evo na koga idu Prižmić i Ružić

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Hrvatski predstavnici saznali protivnike na Roland Garrosu: Evo na koga idu Prižmić i Ružić
5
Foto: Ciro De Luca

Prižmić će igrati protiv 22-godišnjeg Amerikanca Michaela Zhenga, trenutačno 146. igrača na svijetu. Antonia Ružić će igrati protiv 22-godišnje Amerikanke Ashlyn Krueger

Admiral

Okončane su kvalifikacije za Roland Garros, drugi Grand Slam turnir u godini, a suparnike su saznali hrvatski tenisač Dino Prižmić i tenisačica Antonia Ružić koji su čekali upravo nekoga iz kvalifikacija.

Prižmić će igrati protiv 22-godišnjeg Amerikanca Michaela Zhenga, trenutačno 146. igrača na svijetu. Bude li uspješan Prižmić na startu vrlo vjerojatno ga u drugom kolu čeka meč protiv 28. nositelja, Brazilca Joaa Fonsece, a uspije li proći i drugu prepreku u trećem kolu bi mu suparnik trebao biti Srbin Novak Đoković.

Italian Open
Foto: Ciro De Luca

Nedavno su Prižmić i Đoković igrali na rimskoj zemlji, a Prižmić je pobijedio u tri seta.

Antonia Ružić će igrati protiv 22-godišnje Amerikanke Ashlyn Krueger, koja se trenutačno nalazi na 107. mjestu WTA ljestvice.

Italian Open
Foto: Ciro De Luca

Od ranije je poznato da će na startu Marin Čilić igrati protiv 17-godišnjeg Francuza Moisea Kouamea, 316. igrača na svijetu, kojem je pariški organizator dao pozivnicu.

Donna Vekić u prvom kolu igra protiv 25-godišnje Francuskinje Alice Tubello, koja je dobila pozivnicu organizatora, dok Petra Marčinko na startu igra protiv 24-godišnje njemačke igračice Eve Lys, 81. tenisačice s WTA ljestvice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
FOTO 'Kraljica sponzoruša' fotkala se potpuno gola: 'Ti si majka, razmisli o svojoj obitelji'
NAPALI SU JE

FOTO 'Kraljica sponzoruša' fotkala se potpuno gola: 'Ti si majka, razmisli o svojoj obitelji'

Rebekah Vardy supruga je poznatog engleskog nogometaša Jamieja, a pažnju javnosti nerijetko skrene na sebe. Izgubila je sudsku parnicu protiv supruge Waynea Rooneya, a u studenom 2023. slikala se potpuno gola na terasi hotela u Las Vegasu
Vatrena Nizozemka parira Jutti na utrkama, ali i u tangicama
FOTO: ŽESTOKE SUPARNICE

Vatrena Nizozemka parira Jutti na utrkama, ali i u tangicama

Ledena kraljica sprinta, Femke Kok, ruši granice brzog klizanja! Ova 25-godišnja Nizozemka iz Frieslanda dominira na 500 metara, srušila je svjetski rekord i postala trostruka svjetska prvakinja. Rivalstvo s Juttom Leerdam gura ih do vrha, a njezina priča o tremi i prizemljenosti inspirira. Tko je ova senzacija brzog klizanja?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026