Hrvatski ragbijaši 'razbili' Srbiju na otvaranju Conference lige

Hrvatska ragbijaška reprezentacija pobjednički je započela svoj nastup u ovogodišnjoj Conference ligi, trećem razredu europskog ragbija, svladavši u Sinju Srbiju sa 27-5 (17-0).

Nakon što je lani ispala i Trophy divizije, Hrvatska je odlučna ekspresno se vratiti u viši rang, a to je pokazala i odličnom prezentacijom u Sinju. Već do poluvremena Hrvatska je ostvarila prednost od 17-0 te u drugom dijelu održavala tu prednost sve do posljednjih trenutaka kada je postigla i četvrti zgoditak na utakmici za konačnih 27-5 i dodatni bonus bod. U drugom susretu ove skupine Austrija je kao gost svladala Sloveniju sa 36-19.

Hrvatska će sljedeći nastup imati za tjedan dana kada gostuje u Austriji, dok će za dva tjedna igrati na svom terenu protiv Slovenije. Pobjednik skupine izborit će nastup u razigravanju protiv najboljih iz ostalih skupina Conference lige za prolazak u Trophy diviziju.