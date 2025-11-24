Hrvatski ragbijaški savez: Sve nam je izgorjelo u Vjesniku!

Prizor koji je prošli ponedjeljak i utorak zapanjio hrvatsku javnost u dim je, uz uspomene na nekad utjecajni medij Vjesnik, odnio i imovinu brojnih sportskih saveza, a čini se kako je najteže stradao Hrvatski ragbijaški savez. Iz saveza su potvrdili da je krovna organizacija ovog sporta u Hrvatskoj pretrpjela nemjerljiv gubitak. Vatra je, prema prvim informacijama, uništila cjelokupnu imovinu Saveza, ostavljajući iza sebe tek zgarište i pepeo. Glavni tajnik Saveza, Većeslav Holjevac, u objavi je istaknuo razmjere katastrofe.

"Izgorjelo nam je sve, arhiva je nestala, izgubili smo mnoge uspomene i povijesne dokumente, izgorjelo nam je 200-tinjak lopti, oprema, komunikacijski setovi za suce...", stoji u objavi uz fotografiju buktinje.

"U velikom požaru Hrvatski ragbijaški savez ostao je bez skoro svega. Šteta je ogromna, još ne smijemo ući u prostorije da vidimo što je ostalo... Hvala svima na porukama podrške, idemo dalje".

Ovaj gubitak nije samo materijalan. Hrvatski ragbijaški savez osnovan je još 1. travnja 1962., a samostalno djeluje od 1992., nakon osamostaljenja Hrvatske. Nestanak arhive znači nepovratan gubitak dijela sportske povijesti, uključujući dokumentaciju o prvim međunarodnim nastupima i priznanjima od strane World Rugbyja i FIRA-e. Hrvatski ragbijaški savez boravio je u Vjesnikovoj zgradi, kao i drugi sportski savezi manjih sportova, jer je u tijeku renovacija Doma sportova gdje su imali urede. Osim ragbijaša, u neboderu su bili smješteni i savezi za gimnastiku, hokej na ledu, klizanje, sinkronizirano plivanje i mnogi drugi.

Tragedija je pogodila hrvatski ragbi usred natjecateljske sezone Prvenstva Hrvatske. Ostaje upitno kako će ovaj logistički udarac utjecati na organizaciju nadolazećih utakmica i rad ureda.

Zagreb: Pobjedom nad Litvom hrvatski ragbijaši osigurali ostanak u Trophy diviziji europskog Kupa nacija | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Ragbi u Hrvatskoj već se godinama bori s infrastrukturnim problemima. Još 2022. savez je apelirao na državne institucije zbog nedostatka vlastitih terena, zbog čega su klubovi često prisiljeni unajmljivati termine od nogometnih klubova. Sad, kad su ostali i bez krova nad glavom i bez ključne opreme poput lopti i komunikacijskih setova, situacija postaje još izazovnija.

Dok čekaju dozvolu za ulazak u prostorije i procjenu onoga što je (ako je išta) preostalo, a to je s obzirom na najavu rušenja nebodera teško očekivati, jasno je da će im u trebati pomoć svih prijatelja sporta kako bi se ponovno digli na noge.