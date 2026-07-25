Hrvatski reprezentativac odlazi iz Amerike? Evo gdje ga žele

Hrvatski reprezentativac Petar Musa koji je oduševio igrom na Svjetskom prvenstvu nakon turnira nalazi se pred izlaznim vratima MLS lige. 'Vatreni' je trenutačno igrač Dallasa, ali prema informacijama meksičkog Excelsior kojeg prenosi ugledni ESPN, za dolazak Hrvata zanima se uprava Tigersa. Nedavno su realizirali odlazak Angela Corree u River Plate pa su tako u potrazi za novim pojačanjima.

Kao najizgledniji kandidati za nove igrače ističu se hrvatski reprezentativac i napadač FC Dallasa Petar Musa, Dejan Joveljić, srpski napadač Sporting Kansas Cityja, i John Kennedy, Brazilac koji pripada Fluminenseu. Svaki od njih uklapa se u njihov profil centarfora kojeg traže, a Musa je pri vrhu liste želja.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Međutim, zasada još nema informacija o službenoj ponudi Musinom klubu niti potvrde da bi Musa mogao otići igrati u Meksiko. Od kako je došao u MLS, Hrvat je postao jedan od najjačih golgetera američke lige. U sveukupno 81 nastup zabio je čak 49 golova, uz koje je dodao 13 asistencija. U teksašku momčad došao je početkom 2024. iz Benfice u transferu teškom devet milijuna eura što je bio najveći ulazni transfer u povijesti američkog kluba. Prije odlaska u MLS igrao je za Hrvatski dragovoljac, Zagreb, Slaviju Prag, Union Berlin, Boavistu i Benficu.